Papa León XIV destaca papel de la Iglesia en la pacificación de México, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio más detalles sobre su llamada con el Papa León XIV.

El Papa León XIV reconoció el papel de la Iglesia en México para coadyuvar en la estrategia orientada a pacificar el país y manifestó su interés en fortalecer esta colaboración institucional, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ahondar en la conversación telefónica que sostuvo con el pontífice el pasado 12 de diciembre, la mandataria federal señaló que, aunque aún no existe una fecha definida para una visita papal, el líder de la Iglesia Católica expresó su disposición para recorrer México y robustecer las iniciativas enfocadas en la seguridad y la paz.

Muy amablemente aceptó la llamada, lo cual agradecemos. Y todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir y fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como Sí al desarme, sí a la paz Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum Pardo detalló que durante la charla destacó la relevancia de dicho programa para el país, a lo que el Papa respondió de manera cálida.

Destacó que el Papa envió saludos al pueblo de México y mostró apertura para continuar el trabajo conjunto.

La Presidenta subrayó que el pontífice habló de colaborar en la pacificación, siempre en el marco de las leyes de cada país, con el objetivo de contribuir a la disminución de la violencia.

Coincidimos en ese tema, tanto con la Iglesia Católica como con todas las iglesias en México, y también con los no creyentes y los libres pensadores. Fue una conversación muy cordial y sensible Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum reiteró que el Papa aceptó la invitación para visitar el país y se comprometió a definir posteriormente la fecha.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am