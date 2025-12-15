Raúl Rocha Cantú admite huachicol ante la FGR; obtiene beneficio de criterio de oportunidad

El empresario Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del certamen Miss Universo, admitió ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber participado en dos operaciones de tráfico ilegal de combustible procedente de Guatemala, en las que se invirtieron más de 4 millones de pesos, con una ganancia estimada de 1.2 millones de pesos.

Las declaraciones del empresario se desprenden de un escrito de 15 puntos presentado ante las autoridades federales, cuyo objetivo fue obtener el beneficio del criterio de oportunidad, en calidad de testigo colaborador y, con ello, evitar la prisión.

Aunque la FGR lo ubica como integrante de una red delictiva dedicada al tráfico de hidrocarburos, Rocha Cantú sostuvo que su participación fue limitada y exclusivamente financiera, asegurando que no tuvo intervención directa en la operación logística ni en la distribución del combustible.

“Ante tanta insistencia en que participara, le dije que únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible; y que era seguro porque él era el operador del negocio”, declaró el empresario en el documento presentado ante la autoridad.

No obstante, las investigaciones ubican a Rocha Cantú como parte de un grupo delictivo en el que también participan Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, excandidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, Estado de México, y Daniel Roldán Morales, alias “El Inge”, ambos señalados como integrantes de la misma organización criminal.

De acuerdo con información publicada por un diario de circulación nacional, Rocha Cantú negó los señalamientos en su contra por presunto tráfico de armas; sin embargo, reconoció que uno de los principales integrantes del grupo le facilitó los trámites para obtener licencias de portación de armas.

Asimismo, declaró que parte del combustible obtenido mediante actividades ilícitas era resguardado en el predio conocido como La Espuela, ubicado en Querétaro, dentro de las instalaciones de la empresa Ferropolymers.

Según el recurso presentado ante la autoridad, el empresario entregó 2 millones 100 mil pesos a finales de noviembre y diciembre de 2024. Posteriormente, a finales de febrero de 2025, recibió el capital invertido junto con los intereses pactados.

Con base en el escrito presentado y la colaboración ofrecida, el juez federal penal Rodrigo Rosales Salazar determinó cancelar la orden de captura en su contra.

“Se ha autorizado la aplicación de un criterio de oportunidad, pues se está colaborando eficazmente con la Fiscalía para identificar y robustecer la acción penal contra otros miembros de la organización criminal”, señalaron reportes periodísticos.

Miss Universo se va de México

Poco después de que se hicieran públicos estos señalamientos, el certamen de belleza Miss Universo informó que su sede oficial, que operaba en la Ciudad de México, será trasladada a Nueva York.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado firmado por el propio Rocha Cantú, en el que afirmó que la sede operativa histórica de la organización siempre ha estado en territorio estadounidense.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”, señaló el documento.

Añadió que el cambio de sede responde a factores como la incertidumbre jurídica, la situación de seguridad y ataques infundados con motivaciones políticas.

Esta información se da a conocer días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informara sobre el bloqueo de cuentas de Raúl Rocha Cantú, como parte de una investigación federal en su contra.

