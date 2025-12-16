Conductores de aplicación bloquean la carretera 57 en San Gil; denuncian abusos de movilidad

Un bloqueo parcial en la autopista 57, a la altura de San Gil, en el municipio de San Juan del Río, generó afectaciones a la circulación durante más de dos horas, luego de que conductores de plataforma se manifestaran para denunciar presuntos abusos por parte de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

La movilización ocurrió en el kilómetro 172 de la carretera federal 57, donde alrededor de 50 operadores, originarios del municipio de Pedro Escobedo, arribaron cerca de las 11:00 horas y comenzaron a obstruir parcialmente la vialidad.

La protesta fue detonada, según los inconformes, por la sanción aplicada a uno de sus compañeros, quien fue señalado por operar como “taxi pirata”, multado con aproximadamente 80 mil pesos y presuntamente despojado de su vehículo.

⚠️🚨 Manifestantes cierran la carretera 57 a la altura de misión San Gil, dirección hacia CDMX.

Durante la manifestación, los conductores exigieron la devolución de la unidad, la cual fue trasladada a un corralón, además de la cancelación de la infracción que consideran arbitraria. Para presionar a las autoridades, los manifestantes quemaron llantas y bloquearon carriles, lo que provocó congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la autopista.

Al lugar acudieron autoridades estatales, municipales y federales, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de abanderamiento y control vial mientras se desarrollaban las negociaciones.

Fue alrededor de las 13:30 horas, tras la intervención del subsecretario de Gobierno del estado, cuando los manifestantes decidieron retirarse y liberar la vía.

#ReporteVial|🚨🔥⚠️CAOS TOTAL EN LA #MÉX–#QRO‼️AUTOPISTA 57 BLOQUEADA 🚫#Manifestantes prenden fuego a llantas y cierran por completo la #autopista 57 a la altura de San Gil, con dirección a #CDMX.

⚠️Circulación totalmente detenida.Toma vías alternas y extrema precauciones.



