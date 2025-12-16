Dan 14 años de cárcel a ‘El Patrón’, autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva.

Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, fue sentenciado a 14 años de cárcel por delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa, tras el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.
“Armando Escárcega Valdez, el Patrón, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra", escribió el periodista en la red social X.
Además, “El Patrón” admitió que la agresión fue por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ciro Gómez Leyva destacó que con esta sentencia, los 7 hombres que participaron en el atentado ya recibieron una condena.
