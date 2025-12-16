Del pleno a la prensa internacional: así se reportó la pelea en el Congreso capitalino

El pasado 15 de diciembre de 2025, una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México se vio interrumpida por un altercado físico entre legisladores, un hecho que trascendió rápidamente a los medios internacionales y se convirtió en noticia global.

La discusión parlamentaria versaba sobre una reforma relacionada con la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, la cual era incluida en una propuesta más amplia de temas constitucionales.

¿Qué ocurrió dentro del pleno?

Durante la transmisión oficial de la sesión, varios legisladores se enfrentaron con empujones, jalones de cabello y gritos, especialmente cuando integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) ocuparon la tribuna para manifestar su rechazo al dictamen y tratar de impedir que continuara el debate.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Alcalde de Tijuana amplía Senderos Seguros para estudiantes con inversión de más de 4 mdp

Las imágenes compartidas en redes sociales y videos oficiales muestran a distintas diputadas y diputados forcejeando en la tribuna y alrededor de ella, lo que obligó a la suspensión temporal de la sesión.

Medios internacionales que retomaron la noticia

El hecho fue recogido por diversos medios extranjeros que publicaron reportes y videos de la trifulca en el Congreso capitalino:

Agencias de noticias y diarios internacionales en Estados Unidos, Asia y Europa dieron amplia cobertura al altercado registrado en el Congreso de la Ciudad de México, ocurrido durante una sesión transmitida en vivo que escaló de una confrontación verbal a un enfrentamiento físico entre legisladores.

En Estados Unidos, medios como AP News, CBS News y Fox News difundieron videos del incidente y relataron cómo el debate legislativo derivó en empujones y jalones de cabello.

AP News describió la escena como un episodio de caos que estalló mientras se discutía la eliminación del organismo de transparencia local y su posible sustitución por una nueva entidad, destacando que las agresiones quedaron registradas en grabaciones ampliamente difundidas.

CBS News calificó el episodio como una “pelea caótica” y publicó en su sitio oficial el video del enfrentamiento entre legisladoras, subrayando los forcejeos y los tirones de cabello ocurridos en la tribuna.

Por su parte, Fox News enfatizó la violencia física observada durante la sesión, señalando que los legisladores fueron captados empujándose y jalándose el cabello en pleno debate parlamentario.

En Reino Unido, el Daily Mail reportó que el Congreso capitalino “se sumió en el caos” tras la confrontación y señaló que el incidente culminó con el repliegue de legisladores de la oposición, mencionando a la diputada panista Daniela Álvarez y a la legisladora de Morena Yuriri Ayala como algunas de las figuras identificadas en los videos difundidos.

La cobertura también alcanzó a medios asiáticos. El diario The Straits Times, de Singapur, destacó que el altercado reflejó las profundas tensiones políticas entre el bloque mayoritario y la oposición, al describir el enfrentamiento como una disputa entre fuerzas de izquierda y derecha dentro del recinto legislativo.

Otros medios internacionales publicaron clips similares o reseñas breves sobre el altercado, subrayando la rareza de que un debate legislativo derive en una pelea física en el pleno parlamentario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL