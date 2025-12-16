IMSS despliega más de 200 trabajadores de la salud en Michoacán como parte del plan de paz y seguridad

Zoé Robledo, director general del IMSS, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante el anuncio del despliegue de más de 200 trabajadores de la salud en el estado.

Desde el estado de Michoacán, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la incorporación de más de 200 trabajadores de la salud que serán desplegados en distintos puntos del territorio estatal para brindar atención médica a la población, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado el mes pasado.

El funcionario detalló que se trata de 127 mujeres y 143 hombres, quienes recibieron plazas en hospitales rurales ubicados en municipios como Uruapan, Paracho, Coalcomán, así como en otras comunidades del estado. Con este reforzamiento, dichos centros médicos contarán con personal de enfermería, especialistas, paramédicos y cirujanos, entre otros perfiles.

Robledo agradeció a los trabajadores que atendieron el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sumarse a esta estrategia federal, la cual busca fortalecer la presencia del Estado en regiones prioritarias a través de servicios básicos como la salud.

“Como una de las 40 acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, está el fortalecimiento del personal de salud en hospitales de todo el estado, con especial énfasis en los hospitales rurales”, señaló.

“Estamos muy contentos porque respondieron al llamado de la Presidenta, del IMSS y, sobre todo, a su vocación de estar donde más se les necesita, garantizando el derecho a la salud de las michoacanas y los michoacanos”, abundó.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el despliegue del personal médico y agradeció el respaldo del gobierno federal para atender a la población del estado.

“Estamos muy contentos de recibir a enfermeras y enfermeros que hoy obtienen sus plazas en hospitales rurales y también en la capital, Morelia. Muchas gracias, Presidenta, por su apoyo y compromiso con el pueblo michoacano a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, expresó.

