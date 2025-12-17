En la víspera había solicitado un amparo

Cae Jacobo Reyes León, ‘El Yeicob’, vinculado con Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, identificado como líder de la organización de “huachicol”, tráfico de armas y de droga, a la que la Fiscalía General de la República vincula al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, fue detenido.

Jacobo Reyes León
Jacobo Reyes León Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, identificado como líder de la organización de “huachicol”, tráfico de armas y de droga, a la que la Fiscalía General de la República (FGR) vincula al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, fue detenido.

Reyes León, excomisario de Seguridad Pública de Acolman y excandidato a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, había solicitado un amparo para no ser detenido; sin embargo, este miércoles aparece en el Registro Nacional de Detenciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que Reyes León es conocido como “El Lic” o “El Yeicob”, igual a como se señala en el expediente de la FGR.

TE RECOMENDAMOS:
María Vanesa Pedraza
Investigación de FEMDO

FGR detiene a María Vanesa Pedraza, exasesora de Genaro García Luna

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
"Siempre se hacen investigaciones"

No hay nada que corrobore vínculo de Tonatiuh Márquez con huachicol fiscal: Sheinbaum