FGR obtiene vinculación a proceso de Édgar ‘N’, alias ‘El Limones’

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez vinculara a proceso a Édgar “N”, alias “El Limones”, identificado por las autoridades como Jefe de Plaza y principal Operador Financiero del grupo delictivo Los Cabrera Sarabia.

Según las investigaciones de la fiscalía, el imputado operaba en conjunto con integrantes de la familia Los Herrera, originarios del municipio de Gómez Palacio, Durango, y mantenía presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las indagatorias ministeriales señalan que esta red criminal posiblemente se dedicaba al financiamiento de células delictivas en Torreón, Coahuila. La estructura permitiría la operación de grupos armados en la región conocida como La Laguna, que abarca territorios de Coahuila y Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el grupo delictivo al que presuntamente pertenece Édgar “N” ha sido identificado como posible responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua.

La vinculación a proceso permite que continúe el proceso judicial contra el detenido, quien deberá enfrentar los cargos que se le imputen mientras se desarrolla la investigación complementaria. El procedimiento penal establecerá si existen elementos suficientes para acreditar su participación en los delitos investigados.