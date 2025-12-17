Sheinbaum encabeza entrega de 2.5 millones de libros de la colección ’25 para el Veinticinco’ del FCE

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; al fondo, el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este martes la entrega gratuita de 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de Latinoamérica de la colección “25 para el Veinticinco” del Fondo de Cultura Económica (FCE), para hacer de la lectura un acto de transformación y una reflexión colectiva sobre la gran revolución de las conciencias que vive el país.

“Nunca nos hubiéramos imaginado hace 39 años, cuando luchábamos por el derecho a la educación, que íbamos a estar aquí defendiendo el derecho de las y los jóvenes a construir siempre un país mejor, a seguir transformando México y a seguir haciendo esto, que es un acto de reflexión colectiva y de transformación. La gran revolución de las conciencias que vive México en este momento histórico” , resaltó desde el Zócalo de la Ciudad de México.

De izq. a der.: el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; la Presidenta Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum reflexionó sobre la importancia de la lectura en tiempo de las redes sociales, e invitó a las y los jóvenes a seguir leyendo, porque lo que otorga un libro, no se encuentra en las redes sociales.

“Jóvenes mexicanos, sigamos leyendo, construyéndose como personas y como sociedad” , añadió.

Recordó que hace 39 años, el 17 de diciembre de 1986, fue la primera vez que habló en público en un mitin, por ello, resaltó el simbolismo de que a más de tres décadas, hoy el Gobierno de México obsequia libros en toda América Latina.

“Nunca imaginé que 39 años después íbamos a estar regalando libros a las y los jóvenes de México y de América Latina en un esfuerzo extraordinario de transformación de la vida pública” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



El director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el objetivo de este esfuerzo internacional es que todas y todos en América Latina tengan acceso a un libro de 27 autoras y autores que se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México. También reconoció a las maestras jubiladas que hacen posible la existencia de 24 mil clubes de lectura en el país.

Libros de la colección "25 para el Veinticinco", del Fondo de Cultura Económica. ı Foto: Cortesía

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, celebró esta iniciativa que democratiza la lectura, como un homenaje a la Brigada para Leer en Libertad, y afirmó que leer enseña la importancia de imaginar utopías, soñar realidades diferentes y futuros distintos.

La lista de títulos y autores de la colección “25 para el Veinticinco” la conforman:

Juan Gelman, “Cómo tirar contra la muerte” Nona Fernández, “Space Invaders” Manuel Rojas, “El vaso de leche y otras historias” Raúl Zurita, “Poemas” Piedad Bonnett, “Los privilegios del olvido” Gabriel García Márquez, “Operación Carlota” Roberto Fernández Retamar, “Poemas” Miguel Donoso Pareja, “La muerte de Tyrone Power” Roque Dalton, “Las historias prohibidas de Pulgarcito” Dante Liano, “Réquiem por Teresa” Alaíde Foppa, “Vientos de primavera” Miguel Ángel Asturias, “Week end en Guatemala” Carlos Montemayor, “Guerra en el paraíso” Fabrizio Mejía Madrid, “Disparos en la oscuridad” Adela Fernández, “Duermevelas” Guadalupe Dueñas, “Zapatos para toda la vida y otros cuentos” Amparo Dávila, “Música concreta” Sergio Ramírez, “El zorro” José María Arguedas, “Canto kechwa” Blanca Varela, “Canto villano” Eduardo Galeano, “La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara” Mario Benedetti, “Geografías” Luis Britto García, “Habla palabra” Osvaldo Bayer, “Los anarquistas expropiadores” Juan Carlos Onetti, “El infierno tan temido y otros cuentos” Andrés Caicedo, “El atravesado” Eduardo Rosenzvaig, “Mañana es lejos”.

cehr