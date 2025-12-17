Sheinbaum solicita al Senado ingreso de fuerzas especiales de EU para entrenar a la Marina mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió autorización al Senado de la República para que 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses ingresen a territorio nacional durante tres meses con el objetivo de capacitar a personal de la Secretaría de Marina, en un programa que se desarrollará en instalaciones militares del Estado de México y Campeche.

La solicitud, turnada a la Comisión Permanente del Congreso, detalla que el contingente estaría compuesto por 19 miembros de la élite Navy SEAL’s y 10 elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense, quienes arribarían armados a bordo de un avión militar Hércules C-130 al Aeropuerto Internacional de Toluca el 12 de enero de 2026.

Conforme al artículo 76, fracción III de la Constitución Política, corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el país, así como la permanencia de buques de guerra foráneos en aguas nacionales.

El documento oficial precisa que, aunque México fungirá como país anfitrión, fueron las fuerzas especiales mexicanas quienes recibieron la invitación del gobierno estadounidense para participar en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El programa de entrenamiento se extenderá hasta el 15 de abril de 2026 y se dividirá en cuatro fases. La primera etapa, programada del 19 de enero al 13 de febrero, se enfocará en operaciones terrestres en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México.

Posteriormente, del 16 de febrero al 6 de marzo se realizarán operaciones aeromóviles, seguidas de una tercera fase de operaciones terrestres del 9 al 20 de marzo, ambas en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche.

La capacitación concluirá con una cuarta etapa dedicada a operaciones marítimas, que se llevará a cabo del 23 de marzo al 15 de abril en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

Esta colaboración militar se produce en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, aunque la decisión final sobre el ingreso de las tropas estadounidenses corresponderá a los legisladores del Senado mexicano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL