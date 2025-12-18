11 años y ocho meses tras las rejas; la sentencia que recibió en EU ‘El Guacho’, nieto de ‘El Mencho’

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión por autoridades de Estados Unidos, luego de declararse culpable del delito de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Guacho” es identificado en el ámbito criminal como la pareja sentimental de Laisha Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del CJNG.

De acuerdo con reportes oficiales, Gutiérrez Ochoa también es señalado como responsable de operaciones de traslado y tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El acusado fue detenido el 19 de noviembre de 2024 en una lujosa residencia ubicada en Riverside, California, donde residía.

Las autoridades estadounidenses informaron que Gutiérrez Ochoa cuenta además con una orden de aprehensión vigente en México por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Lo anterior, debido a que presuntamente participó en la privación ilegal de la libertad de dos elementos de la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco, en noviembre de 2021, con el objetivo de presionar para la liberación de Rosalinda González Valencia, suegra del acusado y esposa de “El Mencho”.

Por otro lado, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), “El Mencho” habría fingido el asesinato de su yerno para evitar su captura por autoridades mexicanas; sin embargo, se trató de una maniobra para facilitar la salida de Gutiérrez Ochoa y su hija hacia Estados Unidos, con la finalidad de evadir la justicia mexicana.

Asimismo, las autoridades señalan que la pareja llevaba una vida de lujos en una mansión adquirida a través de la firma tequilera jalisciense “Pasión Azul”, la cual —de acuerdo con las investigaciones— operaba como una empresa fachada del CJNG.

“Junto con la hija de ‘El Mencho’, el acusado disfrutó de una vida de abundancia patrocinada por el CJNG en un vecindario residencial exclusivo de Riverside, California. El acusado trabajó con otros operadores del CJNG para adquirir esa propiedad bajo el nombre de una empresa mexicana controlada por el cártel, por aproximadamente 1.2 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas”, detalló el gobierno de Estados Unidos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado en junio entre el gobierno estadounidense y Gutiérrez Ochoa, se determinó retirar el cargo pendiente en su contra por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Además, las autoridades prevén el aseguramiento del inmueble donde residía, ubicado en Pamplona Drive, California, así como el decomiso de más de dos millones de dólares en efectivo, diversos artículos de lujo y tres vehículos.

En tanto, el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En febrero pasado, la administración del presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera, medida que amplía las facultades de las autoridades estadounidenses para procesar penalmente a integrantes y colaboradores del grupo criminal.

En este contexto, José González Valencia, cuñado de “El Mencho”, fue condenado en junio a 30 años de prisión tras declararse culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas.

Asimismo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder del CJNG, fue sentenciado en marzo a cadena perpetua, luego de que un jurado lo encontrara culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos.

