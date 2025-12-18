Apoyo a Cuba se va a mantener, responde Sheinbaum a Trump

El apoyo de México a Cuba se mantendrá, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el gobierno de Estados Unidos le hiciera un exhorto a reconsiderar dicho respaldo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto ha sido un debate desde 1959 y durante los sexenios que transcurrieron desde entoces, esta relación se ha mantenido.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México fue de los primeros países en pronunciarse en contra del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y después fue secundado por otras naciones.

Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que el respaldo que se ha mostrado no tiene por qué incidir en el vínculo que ambos países norteamericanos sostienen.

“No tiene por qué influir en la relación de México - Estados Unidos. Y a pesar… nuestra posición es soberana. Es una decisión soberana. Y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido, repito, desde López Mateos”, recalcó Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR