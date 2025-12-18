Finabien, cerca de meta de 100 mil tarjetas entregadas a migrantes, reportan en Mañanera

A días de que concluya el año, Financiera para el Bienestar (Finabien) está cerca de cumplir la meta de entregar cien mil tarjetas a los connacionales que viven en Estados Unidos.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

La titular del organismo, Rocío Mejía Flores, detalló durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que hasta ahora se han entregado 92 mil tarjetas y se espera poder dispersar las ocho mil restantes durante los días que quedan del año.

Rocío Mejía Flores resaltó el llamado a que los paisanos para que pidan su tarjeta y ya comiencen a utilizarla, de manera que no llegue el 1 de enero y sigan enviando dinero en efectivo, a lo cual el gobierno de Estados Unidos aplicará un impuesto del 1 por ciento a partir de 2026.

Recordó que la tarjeta tiene entre los beneficios que ofrece está el poder enviar aportaciones al IMSS, adquirir un seguro de repatriación, realizar compras en línea y establecimientos.

Destacó que durante las últimas 14 semanas, Finabien se ha mantenido con el reconocimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como la mejor remesadora para los migrantes, por ofrecer los mejores tipos de cambio para el envío de dinero a las familias mexicanas.

