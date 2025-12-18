México recibe una de las caravanas de paisanos más numerosas

En vísperas de los festejos navideños y cierre de año, México recibió este miércoles a una de las caravanas más numerosas de paisanos que regresan al país para pasar estas fechas junto a sus familias.

Durante la conferencia matutina, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), detalló que este 17 de diciembre se sostuvo un encuentro con la caravana que se compuso de alrededor de cinco mil vehículos en los que viajan más de 20 mil connacionales.

“Fuimos al encuentro con nuestras paisanas y paisanos para recibirlos al ingreso de nuestro país en la vigésima edición de la caravana autonombrada del Orden y la Legalidad, organizada por migrantes unidos en caravana y fuerza migrante. Todos ellos vienen de diferentes partes de los Estados Unidos para agruparse en Laredo, Texas y regresar a casa para pasar en familia las fiestas de fin de año. Es importante resaltar el respaldo del gobierno de Tamaulipas para seguir organizando y empezar ahí el tránsito hacia el país. El contingente, uno de los más numerosos de los que se tiene registro”, dijo.

El director general del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, presentó el inicio del programa “Heroínas y Héroes Paisanos”, vigente del 28 de noviembre al 8 de enero de 2026, con el objetivo de brindar acompañamiento y atención durante su ingreso al país.



📞… pic.twitter.com/oNNMxdXqFq — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) December 18, 2025

Aseguró que en el acompañamiento de la caravana no se registraron incidentes mayores, más que ponchaduras de llanta y fallas mecánicas en las unidades.

Respecto al operativo de invierno del programa Heroínas y Héroes Paisanos, que opera desde 28 de noviembre y hasta el 8 de enero de 2026, detalló que se han brindado más de 463 mil atenciones en los 194 puntos de internación.

“Se trata de un esfuerzo de coordinación interinstitucional que acompaña su entrada y tránsito por el territorio nacional, agiliza los trámites y brinda seguridad y asistencia hasta su destino. Contando con la participación de autoridades federales, estatales y municipales a lo largo de todo el proyecto, en donde la coordinación es plena y busca generarse y salvaguardar su tránsito en nuestro territorio”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT