PIB del campo crece 3.1% en 2025





A fin de contar con un registro que permita saber los indicadores de los productores mexicanos e identificar los retos a emprender, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó la décima segunda edición del Panorama Agroalimentario 2025, con el cual se aseguró que aún con las condiciones de sequía y factores internacionales, el campo mexicano se encuentra con tendencias positivas.

El informe muestra 62 cultivos agrícolas, nueve productos pecuarios y seis pesqueros, sobre los que se expone el volumen y estacionalidad de la producción, rendimiento, superficie sembrada y cosechada y otros indicadores como exportaciones, importaciones, principales socios comerciales, posición productiva de México a nivel global.

El titular de Sader, Julio Berdegué, destacó que aun con los pronósticos negativos que algunos personajes hicieron respecto al sector, el PIB agropecuario creció 3.1 por ciento; el subsector agrícola, 3.8 por ciento, y el ganadero, 2.6 por ciento real.

11.9 millones de personas rurales salieron de la pobreza

“A pesar de lo que dijeron los pesimistas y los que son pesimistas por naturaleza, pero también los que lo son por intención, y pese a unos efectos de la sequía que no fueron menores, particularmente en el noroeste de México este año, el PIB agropecuario, el Producto Interno Bruto agropecuario, no es dato de nosotros, es del Inegi, creció 3.1 por ciento real en lo que va del año comparado con el año anterior”, destacó.

Asimismo, subrayó que el empleo en actividades primarias aumentó en 125 mil personas, mientras que el ingreso dentro del sector agrícola creció 5.9 por ciento anual; en el pesquero, 19.2 por ciento.Otro dato positivo es que la inflación alimentaria en México se encuentra en 2.5 por ciento anual, muy por debajo de los niveles que se llegaron en otros años y que llegaron hasta 6 por ciento anual.

También destacó que han crecido las exportaciones de cerveza, jitomate, tequila, cacao, sorgo, café, aguacate, así como de otros alimentos.

“Es falso que hemos perdido la capacidad de producir nuestros alimentos. Este año, el año que vamos avanzando, nos dijeron: ‘Uh, con la sequía no vamos a producir suficiente maíz blanco’. Falso”, dijo.

El funcionario destacó que se mantienen adelante con la producción de maíz blanco, no transgénico. No obstante, comentó que la dificultad es mantener este nivel de autosuficiencia cada año, lo cual es una meta para 2030, y reconoció como otra adversidad la caída en los precios de la carne.

En cuanto a la población rural, comentó que 11.9 millones salieron de la pobreza, lo que subrayó como importante al recordar un dicho del expresidente: “que primero coman los que nos dan de comer”.

“El campo está de pie. Con dificultades, con desafíos, siempre hemos tenido dificultades y desafíos. Que si las sequías, que si las inundaciones, que si los precios, que si muchos temas, pero el campo está de pie.

“Y no es porque el secretario o algún funcionario público, es por nuestros productores y nuestros campesinos y campesinas, pescadores, pescadoras, acuacultores, que todos los días se despiertan de madrugada a fajarse trabajando para darnos de comer, para asegurar que el campo está de pie, seguirá de pie y construyendo soberanía alimentaria”, finalizó Berdegué Sacristán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT