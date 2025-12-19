Acuerdan frente común para combatir la extorsión

La extorsión se convirtió en uno de los principales delitos a combatir de manera coordinada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero y Morelos acordaron colocar este ilícito como prioridad dentro de la agenda regional de seguridad.

Durante la Cuarta Reunión Metropolitana de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículo, llevada a cabo en el Museo de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, señaló que la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la población, particularmente a comerciantes, trabajadores y familias, por lo que se decidió reforzar las acciones conjuntas para su prevención, persecución y sanción.

El Dato: Asistieron representantes de Hidalgo y Tlaxcala, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer la coordinación regional para combatir la extorsión.

“El delito de extorsión, como sabemos, es uno de los delitos que más lastima a la población, así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente; un frente de los distintos gobiernos para combatir este delito”, aseguró la mandataria capitalina.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que se han atendido más de dos mil 608 reportes vinculados a extorsión, varios de los cuales permitieron neutralizar amenazas sin poner en riesgo a las víctimas, mientras que otros derivaron en carpetas de investigación y detenciones, como parte de un modelo integral que contempla manejo de crisis, acompañamiento legal y apoyo psicológico.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la extorsión ha mostrado una disminución del 36 por ciento de enero a noviembre de 2025, lo cual atribuyó a los operativos realizados en centros penitenciarios y a la implementación de la Estrategia Nacional contra este delito. De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía estatal, también se logró un resultado positivo con el delito de robo a transporte de carga, con una baja de 20 por ciento en la entidad.

“Es importante establecer que esto es gracias a la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno, iniciando por nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ha hecho un gran esfuerzo, y también por la coordinación que existe en las Mesas de Paz”, apuntó la mandataria.

En tanto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que durante 2025 el robo de vehículo y la extorsión registraron una disminución del 20 por ciento en la entidad.

Por otro lado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó las acciones que se realizan en su estado para combatir el robo de vehículos. En este sentido, detalló la homologación de licencias y permisos vehiculares, así como la ampliación de la vigilancia tecnológica mediante la instalación de más arcos lectores y puntos de monitoreo.

De forma paralela, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que se han fortalecido las acciones para enfrentar este delito y frenar la venta de vehículos de origen ilícito, a través de operativos, cateos y detenciones, además de la aplicación de nuevos esquemas preventivos. Entre ellos, destacó la puesta en marcha de la Constancia de Identificación Vehicular y el trabajo conjunto con agencias automotrices, medidas orientadas a proteger el patrimonio de las familias morelenses y a avanzar en la generación de condiciones de mayor seguridad en todo el estado.