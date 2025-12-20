Defensa envía 180 efectivos a Sinaloa para reforzar seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que envió 180 efectivos a Sinaloa con el objetivo de reforzar la seguridad, de acuerdo al plan para pacificar el estado que llevan a cabo autoridades estatales en coordinación con el Gabinete federal de seguridad.

A través de un mensaje en redes sociales, Defensa informó que, a las 10:00 horas de este sábado, envió a los 180 efectivos con destino a la Base Aérea Militar No. 10 de Culiacán, Sinaloa, para integrarlos a las labores de pacificación del estado.

Defensa envía 180 elementos a Culiacán, Sinaloa. ı Foto: Defensa

“Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país”, escribió Defensa en su publicación.

Los elementos de la Defensa viajaron en un avión Boeing 737/800 y un Spartan C-27J de transporte pesado, y partieron desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, según informó la Defensa.

Asimismo, la institución remarcó que la labor de los 180 elementos que se integran será la de actuar en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales en las labores para reforzar la seguridad, tras la situación de violencia que se vive en Sinaloa, especialmente en Culiacán y regiones aledañas, disputadas por grupos criminales.

“La misión de las unidades de Fuerzas Especiales es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes”, escribió Defensa.

“[El objetivo es] que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población sinaloense”, concluyó.

