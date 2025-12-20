Temblor en México HOY 20 de diciembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 20 de diciembre.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 20 de diciembre?

La actividad sísmica en México este sábado 20 de diciembre comenzó a las 01:25 horas, con un movimiento telúrico magnitud 4.1 registrado 110 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 110 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 20/12/25 01:25:43 Lat 15.39 Lon -94.57 Pf 17 km pic.twitter.com/nYc5RI63Q7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 20, 2025

Posteriormente, se registró un sismo magnitud 4.0, a las 03:37 horas, localizado 55 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 55 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 20/12/25 03:37:51 Lat 16.05 Lon -98.47 Pf 17 km pic.twitter.com/u2lE7tcY8h — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 20, 2025

De manera preliminar, se registró otro sismo por la mañana, a las 06:51 horas, de magnitud 2.6, localizado 20 kilómetros al suroeste de Pichucalco, Chiapas.

SISMO Magnitud 2.6 Loc. 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 20/12/25 06:51:25 Lat 17.35 Lon -93.22 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 20, 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra todos los movimientos telúricos ocurridos en territorio nacional, por lo que se espera que se actualice la información a lo largo del día.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am