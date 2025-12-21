Con la reforma electoral Morena busca ‘quedarse con el poder’, acusa Rubén Moreira

Rubén Moreira Valdez, coordinador de las y los diputados del PRI, calificó como una “farsa” la reforma electoral impulsada por Morena que, advirtió, tiene como objetivo concentrar el poder político y debilitar la democracia.

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas” , el legislador coahuilense sostuvo que la iniciativa no surge de un consenso entre fuerzas políticas, sino de una estrategia del partido en el gobierno para “quedarse con el poder” en las elecciones del 2030.

“... van a decir, ‘pues no, nos vamos’. Eso es lo que van a decir y van a tener al INE y van a tener los órganos autónomos y van a tener la Corte, el Poder Judicial. Todo, se van a querer quedar con eso”, señaló.

Moreira afirmó que la reforma electoral se trata, además, de una iniciativa para desviar la atención de la población de temas económicos y de problemas relacionados con el sistema de salud y la educación.

Por otra parte, el priista señaló que con la eventual eliminación de los diputados plurinominales se afectaría la representación de millones de ciudadanos que votan por opciones distintas a la mayoría, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2024, cuando 46 por ciento del electorado no respaldó a Morena.

“Dicen, ‘los plurinominales no sirven’. Los plurinominales representan a porcentajes de población que no ganaron sus candidatos, pero que existen. El 46 por ciento de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena. Si quitas los plurinominales, no habría diputados que representen al 46 por ciento” , argumentó.

Rubén Moreira advirtió que eliminar el financiamiento público a partidos políticos podría abrir la puerta a la injerencia de recursos privados o del crimen organizado en las campañas; además, manifestó su rechazo a la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la reducción de atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

