Denuncian a David Colmenares, titular de la ASF, por ‘incumplimiento de obligaciones legales’

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, denunció ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, por incumplimiento de sus obligaciones legales.

A través de sus redes sociales Vania Pérez advirtió que David Colmenares “se ha valido de su posición en el cargo y conforme a sus atribuciones y en omisión a ellas ha inducido a integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como a las autoridades que participan en el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), al realizar actos insuficientes e ineficaces”.

Todo ello para menoscabar el combate a la corrupción, apuntó la ombudswoman anticorrupción en denuncia ante el órgano de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Asimismo la presidenta del SNA acusó la “falta de compromiso” del Auditor Superior de la Federación respecto al SNF.

Los integrantes de este sistema de fiscalización, entre ellos la ASF, deben celebrar reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, según dicta el artículo 47 de la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, advierte Pérez en el documento, “Desde 2019 no se tiene constancia de que haya vuelto a sesionar este Sistema ni su Comité Rector haya realizado gestión alguna para que se convocara a estas reuniones de trabajo. Por lo que es evidente el incumplimiento de las funciones del Auditor Superior de la Federación”.

Por lo anterior, la funcionaria solicitó el inicio de un procedimiento administrativo contra el auditor por incumplimiento de sus funciones.

“México y la ciudadanía necesitan instituciones que cumplan, que respondan y que no normalicen la omisión. Esta denuncia es un mensaje claro: cuando una autoridad falla, se debe activar el Estado de derecho. Es relevante actuar con firmeza para que la legalidad se respete y la integridad pública no sea negociable”, dijo Pérez Morales a través de la red social X.

He presentado una denuncia ante la UEC, en mi calidad de Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, en contra del titular de la ASF por el incumplimiento de sus obligaciones legales.



México y la ciudadanía necesitan instituciones que cumplan, que respondan y que no… https://t.co/cWlBM3V9eW — Vania Pérez Morales (@vaniaperezmor) December 22, 2025

