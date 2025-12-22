PAN llama a reforzar seguridad en playas y destinos turísticos por fiestas decembrinas

Playa de Quintana Roo, en el sureste de México.

Ante la ola de violencia que actualmente se vive en diversos destinos turísticos del país, el PAN exigió a los gobernadores y presidentes municipales, mayor coordinación federal para cuidar a la población, proteger al turismo y garantizar espacios de tranquilidad en estas fechas decembrinas.

“Vemos balaceras en centros comerciales, asaltos en vía pública, persecuciones en motos acuáticas, cobro de piso a hoteleros y amenazas a restauranteros, eso ahuyenta al turismo y a la inversión”.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, pidió crear un sistema de seguridad federal encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, para estas fechas.

“No subestimar despliegues policiacos y hacerlos amplios y atender las llamadas de auxilio de manera oportuna. Del mismo modo, es importante darles otra cara a nuestros destinos turísticos, no ser siempre la nota roja, la noticia negativa o ser foco de atención por alguna masacre”.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch ı Foto: Especial

Ernesto Sánchez pidió garantizar una estancia plena a turistas nacionales y principalmente, internacionales que siguen viendo a nuestras playas y destinos como un espacio importante para su descanso en estas fechas.

“Hace unos días hubo un robo millonario a un empresario en Cancún y eso quiere decir que estamos inmensos en una situación crítica de inseguridad que sí lastima a nuestro turismo”.

Sánchez Rodríguez pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, brindar los elementos necesarios a las entidades con destino turístico, para cuidar y salvaguardar a sus turismos.

“No solo estar atentos a hechos delictivos o criminales, sino tener equipos de emergencias listos, paramédicos, de protección civil, de ayuda humanitaria y todo lo que se requiera para una situación adversa”.

Playa de Mazatlán ı Foto: Carlos Aguillón›La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT