PRI urge a estados a firmar convenios con INE para búsqueda de desaparecidos

La crisis de personas desaparecidas en México sigue siendo una de las problemáticas más graves para miles de familias, por lo que desde el Congreso el PRI lanzó un nuevo llamado a fortalecer los mecanismos de búsqueda.

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Marcela Guerra Castillo, urgió a los gobiernos estatales que aún no lo han hecho a firmar convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para facilitar la identificación de personas mediante datos biométricos y el cruce de información.

A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora subrayó que estos convenios representan una herramienta clave para enfrentar la emergencia nacional en materia de desapariciones y garantizar el derecho a la verdad de las familias. Advirtió que la falta de estos acuerdos limita de manera significativa la capacidad de las autoridades locales para realizar búsquedas más eficientes y lograr identificaciones oportunas.

Colectivos de búsqueda de madres de personas desaparecidas Foto| Cuartoscuro

Guerra Castillo detalló que Comisiones Estatales de Búsqueda de entidades como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, entre otras, así como Fiscalías Estatales de Baja California Sur, Jalisco, Sonora y Tlaxcala, aún no han suscrito dichos convenios con el INE.

La diputada priista señaló que la desaparición de personas constituye un desafío estructural para el Estado mexicano, pues genera impactos profundos en la salud emocional, económica y social de las familias. Además, citó datos de la Cepal, que advierten que este fenómeno afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables como mujeres, migrantes, niñas, niños, defensores de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 24 de noviembre de 2025 se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas en el país.

“La desaparición no es un evento aislado: es una violación que permanece en el tiempo mientras no se conozca el paradero de la víctima. Cada caso se convierte en una situación de violencia permanente para la persona desaparecida y su familia”, concluyó la legisladora del PRI por Nuevo León.

Aspecto de la Cámara de Diputados, en imagen de archivo ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT