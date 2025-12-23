Adolescentes, con mayores problemas mentales en México, revela encuesta de adicciones

En el último año, las y los adolescentes en México han concentrado la mayoría de los problemas mentales que padece la población, reveló la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la cual también dejó ver un crecimiento en el consumo de cannabis entre adultos.

Al presentarla durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, expuso que los malestares psicológicos encontrados son el comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos.

Aclaró que no hubo una comparativa en cuanto a 2016, para saber si creció, porque entonces no era un rubro observado por el estudio.

De esta forma, remarcó que la atención a la salud mental en este grupo poblacional será una prioridad en la construcción de políticas públicas.

“En salud mental, la evidencia es contundente o clara que la población de 12 a 17 años es la que concentra las mayores vulnerabilidades. Nuestras estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico, sobre todo en este grupo etario”, dijo.

Comentó que este ejercicio realizado por la Subsecretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) forma parte de la estrategia por la paz y contra las adicciones, por medio del cual se realiza un análisis de consumo, frecuencia, percepción de riesgo y su relación con la salud mental y determinantes sociales. En esta ocasión se consultó a 19 mil 200 personas de 12 a 65 años.

El funcionario detalló que también se encontró que el consumo experimental de drogas en adultos incrementó del 10.6 por ciento al 14.6 por ciento, mientras que en adolescentes bajó de 6.2 a 4.1 por ciento.

En cuanto al consumo de fármacos de manera indebida se halló un incremento de 1.3 a 2.5 por ciento; mientras que la presencia de fentanilo fue baja, al registrar un consumo de 0.2 por ciento alguna vez y de 0.1 por ciento en el último año.

Gráfica oficial. ı Foto: Gobierno de México.

No obstante, el consumo de cannabis crecio de 9.3 a 13.3 por ciento, mientras que alucinógenos de 0.8 a 1.5 por ciento; los estimulantes de tipo antifetamínico, de 0.9 a 1.6 por ciento.

De esta forma, comentó que los resultados muestran la importancia de atender el consumo de drogas desde la adolescencia, al encontrarse que es en la etapa adulta cuando más comienzan a consumir sustancias.

Respecto al consumo de alcohol, detalló que este creció de 71 a 73.7 por ciento; particularmente en mujeres, de 62.6 por ciento a 69.3 por ciento.

Sobre el tabaco y nicotina, el consumo fumado bajó de 17.6 a 15.1, pero el electrónico creció de 1.1 a 2.6 por ciento.

Al ahondar en el suicidio, se encontró que tanto ideación, planificación e intento es mayor en adolescentes que en adultos.

A raíz de estos resultados, que aún serán analizados para convertirlos en políticas públicas, se concluyó que el cannabis es la principal droga consumida.

