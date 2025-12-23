¿Dónde tocó el Gordo de Navidad 2023?

La Lotería Nacional realiza un sorteo muy esperado por los mexicanos cada Fin de Año. Se trata del Gordo de Navidad, que en su edición del año 2023 ofreció un Premio Mayor de 204 millones de pesos. Conoce dónde tocó el dinero del concurso.

Para conocer el destino del dinero es necesario consultar los resultados del sorteo de Navidad. En ellos, se ofrece información concreta del lugar en el que fueron adquiridas las series ganadoras.

Cabe señalar que el Premio Mayor de 204 millones de pesos solo se puede ganar si se compran 4 series, lo mismo aplica con el dinero total ofrecido a todos los lugares anunciados, es decir, se deben adquirir series para poder ganar más de 3 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Al Mediodía con Solórzano Investigación entre México y Estados Unidos definirá causa de desplome de avión de la Marina

El Gordo de Navidad, en su edición del año 2023, ofreció un Premio Mayor de 204 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

En estos estados tocó el Gordo de Navidad 2023

Las personas afortunadas de volverse millonarios en esa Navidad fueron las que compraron de una a cuatro series que contenían los siguientes números:

Primer lugar: 41927

Segundo lugar: 27475

En el primer caso, el Premio Mayor se repartió en 4 series, de las cuales 3 de ellas fueron adquiridas por medios electrónicos y una en una agencia expendedora de la Lotería Nacional.

En el caso de la venta por medios electrónicos no se puede conocer la ciudad o estado destino del dinero. Para la serie adquirida en agencia, el efectivo tuvo como lugar de cobro Torreón, Coahuila.

De esta forma, una persona se llevó más de 100 millones de pesos. El resto del Premio Mayor se repartió entre 2 personas más, que ganaron 51 millones de pesos.

“Las Series 1 y 2, fueron dispuestas para su venta a través de MEDIOS ELECTRONICOS. La Serie 3, fue remitida para su venta a la Agencia Expendedora en Torreón, Coahuila. La Serie 4, fue dispuesta para su venta a través de MEDIOS ELECTRONICOS”, informó la Lotería Nacional.

En estos estados tocó el Gordo de Navidad 2023. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Para el segundo caso, una persona ganó más de 6 millones de pesos, con la compra de 2 series que contenían el número de la suerte 27475. Mientras que otras dos personas ganaron 3 millones 200 mil pesos cada una. El destino del dinero fue el siguiente:

“Fue remitido para su venta en sus Series 1 y 2, a la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León. La Serie 3, fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora a la C. María Mónica Margarita Becerril Luján. La Serie 4, fue dispuesta para su venta a través de MEDIOS ELECTRONICOS”, señaló la Lotería.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR