Los números ganadores del Gordo de Navidad de los últimos 10 años

Los números del Gordo de Navidad de los últimos 10 años.

El Gordo de Navidad es un sorteo muy querido por los mexicanos, pues ofrece la oportunidad de ser millonario, con la compra de las series. Los números de la suerte determinan la cantidad a ganar. Conoce cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los últimos 10 años.

El concurso organizado por la Lotería Nacional ofrece cada año un Premio Mayor, este año es de 204 millones de pesos, con la compra de cachitos o series.

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo Gordo de Navidad de los últimos 10 años?

A lo largo de 10 años, una persona no ha podido conseguir el Premio Mayor de 204 millones de pesos, pues la regla de comprar 4 series con la combinación ganadora es la razón.

Sin embargo, se han dado caso en los que se reparte el gran premio en 3 o dos series adquiridas con la combinación ganadora, es decir, se han ganado más de 100 millones de pesos.

A continuación, se presentan los números que han resultados ganadores en el sorteo Gordo de Navidad:

2024 sorteo 223: 75182

2023 sorteo 222: 41927

2022 sorteo 221: 20047

2021 sorteo 220: 19197

2020 sorteo 219: 35157

2019 sorteo 218: 34008

2018 sorteo 217: 41134

2017 sorteo 216: 73096

2016 sorteo 215: 28010

2015 sorteo 214: 66186

¿Dónde comprar un cachito de la Lotería Nacional?

Los números de la suerte son aleatorios, pues se ofrecen más de 80 mil cachitos de la Lotería del Gordo de Navidad. Los billetes del concurso se venden en medios digitales como aplicaciones o la página web de MiLotería. También se pueden adquirir en agencias oficiales.

¿Cuánto cuestan las series y los cachitos del concurso?

Un cachito cuesta 120 pesos

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

¿Cuándo es el sorteo Gordo de Navidad 2025?

El sorteo de este año está programado para el miércoles 24 de diciembre del 2025 en el siguiente horario:

20:00 horas

La transmisión EN VIVO del sorteo se puede seguir por el canal de YouTube de la Lotería Nacional en su modalidad de Sorteos Tradicionales.

Sigue la cobertura del Gordo de Navidad aquí.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR