Presidenta da banderazo de inicio a construcción de presa El Novillo

Con una inversión de más de dos mil millones de pesos, este lunes, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dio el banderazo para la construcción de la presa El Novillo, en Baja California Sur, con la cual se prevé un beneficio para más de 250 mil habitantes.

En un enlace vía remota con Palacio Nacional, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, subrayó que con esta obra se mejorará el sistema de abasto de agua potable para los habitantes en el municipio de La Paz.

Aseguró que, mediante esta estructura se conseguirá cubrir de manera suficiente la demanda actual y futura de agua potable, por lo que representa una respuesta a una demanda y atención a una necesidad histórica de suministro con calidad.

El Dato: En septiembre, la mandataria federal anunció que su Gobierno implementa 95 acciones en materia de agua para los cinco municipios de Baja California Sur.

“La obra incluye la construcción de una presa, una planta potabilizadora y un acueducto de 15 kilómetros que conducirá el agua desde la presa hasta la ciudad. Este conjunto de acciones impulsará el desarrollo económico y social del estado, al tiempo que fortalecerá su infraestructura y la justicia social al cerrar brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población.

“Con la presa El Novillo el Gobierno de México ofrece certeza a una de las regiones que más lo necesitaba y reafirma su compromiso con el derecho humano al agua, con la igualdad y con las familias de Baja California Sur”, subrayó.

Además, el funcionario destacó que con la inversión de dos mil 400 millones de pesos, entre 2025 y 2027, se conseguirá dar empleo a 700 personas de manera directa, mientras que otras mil 400 plazas serán de manera indirecta, lo cual permitirá impulsar la economía local y regional.

Detalló que la presa El Novillo tendrá una cortina de 44 metros de altura y 389 metros de longitud. Asimismo, indicó que se incluye la construcción de una planta potabilizadora con capacidad de 53 litros por segundo, y un acueducto de 15 kilómetros.

Banderazo de inicio a la obra hidráulica en La Paz, BCS, ayer. ı Foto: Especial

De manera complementaria, el Gobierno de Baja California Sur construirá 22 tanques elevados y desarrollará acciones de sectorización y micromedición, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del agua potable.

“Con estas obras, el Gobierno de México, a través de Conagua, refrenda su compromiso de garantizar el derecho humano al agua, mediante infraestructura hidráulica moderna, segura y sostenible, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales”, señalo la Conagua en un comunicado.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, agradeció la construcción de la presa El Novillo, y reconoció que desde hace más de 30 años que no se hacía en la entidad una obra hidráulica de tal magnitud.

El mandatario propuso que esta presa lleve por nombre “La mujer perseverante”, en referencia a los esfuerzos que se han hecho para conseguir una obra de esta magnitud.

“Es importantísimo lo que va a generar de beneficio para La Paz, para Baja California Sur, esta presa, la presa de El Novillo, que queremos ponerle ‘La mujer perseverante’, porque Milena perseveró, trabajó muy duro, y quiero reconocer este gran esfuerzo de nuestra alcaldesa de La Paz, y que bajo el respaldo de usted, hoy inician las obras de esta presa de El Novillo.

“Muchas gracias, señora Presidenta. Ya sabe que le queremos en Baja California Sur de una manera extraordinaria, que aplaudimos todo lo que vienes haciendo, Presidenta, a lo largo y ancho del país para mejorar esta nación nuestra”, dijo el mandatario estatal.

La edil de La Paz, Milena Quiroga, agradeció el inicio de la obra con la que se da un cierre con broche de oro al año.

Obra de vanguardia ı Foto: Especial

Se limitaron beneficios fiscales a la FIFA

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que su Gobierno redujo y limitó los beneficios fiscales que otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto a la FIFA para la realización del Mundial de futbol en 2026.

La mandataria sostuvo que, tras una revisión realizada por la Secretaría de Hacienda, las exenciones fueron acotadas.

“Salió el fin de semana un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos. Sacó Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante porque fue al revés. Se había firmado algo en 2015 o 2016 para que se llevara a cabo el Mundial en México, quedaban varios años de exención de impuestos y se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda”, detalló la mandataria.

También aclaró que la venta de boletos para los partidos del Mundial no involucra al Gobierno federal, al tratarse de un asunto estrictamente privado.

“La venta de boletos es un asunto privado, no interviene el Gobierno. El Gobierno interviene con Profeco para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras”, indicó Sheinbaum.

CSP: legal, uso de río San Juan para saldar pago de agua a EU

› Por Yulia Bonilla

El uso del agua proveniente del Río San Juan para entregar a Estados Unidos, como parte del tratado suscrito por ambos países en 1944, es legal y se espera que no haya ningún impacto en la disponibilidad para uso agrícola al norte del país, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se tomaron medidas extraordinarias para cumplir con las entregas de agua en las que México se ha demorado; para ello se determinó incluir entregas de volumen del río San Juan, las cuales se realizarán conforme a las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México.

La mandataria federal aseguró que se trata de una acción bajo el marco legal y a la que, además, se ha recurrido en otros años para también cumplir con las entregas del recurso hídrico.

“Sí, por supuesto (tiene fundamento legal). Nosotros no hacemos nada ilegal. En otras épocas también se ha hecho… Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer, por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente de con agua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente”, dijo en su conferencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes se presentarán todas las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora.

Detalló que se cumplen las demandas de la comunidad: clínicas de atención, monitoreo permanente de la calidad del agua,…

Comentó que, previo a esta decisión, hubo reuniones con las y los gobernadores de los estados involucrados: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, quienes estuvieron de acuerdo en las medidas a implementar.

Subrayó que se espera que el impacto para la disponibilidad de agua para el campo sea mínimo o que incluso no ocurra.

“Sí, se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León Tamaulipas. Chihuahua. Entonces se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, comentó.

Señaló que, en todo caso, la mayor afectación la registraría Tamaulipas, que es al que más impacta el uso de los caudales del Río Bravo, para lo cual ya se ha trazado un proyecto con el que se realizará una línea de conducción de agua tratada desde Nuevo León a Tamaulipas, que sea utilizable en el riego.

La presa El Cuchillo fue desfogada ayer para saldar el adeudo de agua con EU, en captura de video. ı Foto: Especial

El Dato: El desfogue de la presa El Cuchillo se inicio a las 0:15 horas al abrirse una compuerta del embalse ubicado en el municipio de China.

“Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego, entonces la idea es iniciarlo el próximo año, de tal manera de que, más allá de si hay agua de lluvia o no, este convenio se haga realidad y que se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas”, dijo.

Respecto al proyecto nacional para el uso eficiente del agua para los cultivos, enfatizó que los objetivos se centran en el abastecimiento para los estados del norte, de manera que utilicen menos agua, que crezca su productividad.

“Incluso se están haciendo sustitución de cultivos que utilizan menos agua trabajando directamente con los agricultores, con los gobernadores de los estados para poder cumplir con el tratado en el marco que establece el tratado y al mismo tiempo pues mejorar las condiciones en nuestro país”, dijo.

Como parte de esta medida, en los primeros minutos de este lunes abrieron las compuertas de la presa El Cuchillo, de Nuevo León, Monterrey, para iniciar con el desfogue que permitirá el cumplimiento de la entrega del líquido a EU. A causa de esto, el municipio de General Bravo emitió una alerta a su población para que tomara precauciones debido a que se esperaba un crecimiento en su caudal.

