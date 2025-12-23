Reportan ataque con bombas molotov

LA VIOLENCIA continúa en el municipio michoacano de Uruapan, donde se mantiene un despliegue de fuerzas de los tres órdenes de gobierno tras el asesinato del alcalde de esa localidad, Carlos Manzo, pese a lo cual, ayer se registró un ataque con bombas incendiarias contra un establecimiento y el homicidio de cuatro personas en hechos diversos.

Alrededor de las 02:30 horas, vecinos de la colonia 12 de Diciembre reportaron explosiones y un incendio en una recicladora de plástico, luego de que hombres armados lanzaron bombas molotov contra el inmueble, en un hecho presuntamente relacionado con la extorsión y el cobro de piso.

El Tip: En las acciones del Plan Michoacán participó personal de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, FGR, Guardia Nacional, así como autoridades locales.

Este ataque se suma a los registrados la semana pasada contra un restaurante y un taller mecánico, los cuales fueron baleados por sujetos desconocidos sin que se registraran heridos.

Más tarde, en dos hechos casi idénticos, pero separados por apenas una hora, cuatro jóvenes murieron al ser baleados cuando viajaban en motocicletas, en grupos de dos, por sujetos armados que les dispararon desde vehículos similares. El primer hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas, en la colonia Valle Dorado, y el segundo, a las 17:00, en el fraccionamiento Las Lomas.

En ese contexto, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y autoridades locales detuvieron a 16 personas y aseguraron armas de fuego, explosivos y vehículos durante diversos operativos realizados en distintos municipios del estado.

Como resultado de los operativos se aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos.

Las autoridades informaron que se realizaron recorridos de vigilancia a pie, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a pobladores, trabajadores y dueños de establecimientos.

Estas acciones se realizaron en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, detalló que del 10 de noviembre al 21 de diciembre, se detuvo a 241 personas y se aseguraron 118 armas de fuego, nueve mil 350 cartuchos, 484 cargadores, 212 vehículos, 176 artefactos explosivos improvisados y 53 kilos de material explosivo.

Además, decomisaron 75 kilos de marihuana, 764 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.