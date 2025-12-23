Senado convocará a periodo extraordinario para autorizar movimiento de tropas mexicanas y estadounidenses

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que se presentará una iniciativa a la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario el 13 de enero de 2026, a fin de desahogar las solicitudes remitidas por la titular del Ejecutivo Federal para autorizar el ingreso y salida de tropas de territorio nacional.

Laura Itzel Castillo informó a través de sus redes sociales que la iniciativa será presentada ante la Comisión Permanente en su sesión del próximo miércoles 7 de enero. “De aprobarse, estaríamos planteando que sea el día martes 13 de enero de 2026”, expuso en su mensaje.

Derivado de la solicitud de la Presidenta de la República, la Dra. @Claudiashein, que recibimos en la Comisión Permanente, para que se autorice el ingreso y la salida de tropas de nuestro país el próximo mes de enero, vamos a presentar la iniciativa para tal efecto en la Comisión… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 23, 2025

Las solicitudes remitidas por la titular del Ejecutivo Federal contemplan dos operaciones militares programadas para enero de 2026: la salida de 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México hacia Estados Unidos y el ingreso de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses a territorio mexicano.

El primer ejercicio consiste en la participación de personal naval mexicano en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realizará en Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026. Los efectivos viajarían con equipo táctico y armamento orgánico, pero sin municiones, a bordo de una aeronave militar C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea estadounidense que despegaría del Aeropuerto Internacional de Toluca.

La segunda operación implica el ingreso a México de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense para participar en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Este ejercicio se desarrollaría en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026, en instalaciones militares ubicadas en Donato Guerra, Estado de México; Champotón, Campeche; y Ciudad del Carmen, Campeche.

La delegación estadounidense, conformada por 19 elementos de Navy SEAL’s y 10 del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales, ingresaría con armamento el 12 de enero de 2026 al Aeropuerto Internacional de Toluca y retornaría a su país el 15 de abril, utilizando en ambos casos aeronaves militares “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea estadounidense.

Ambas solicitudes fueron remitidas a la Comisión Permanente el 15 de diciembre y requieren la autorización del Senado de la República, de conformidad con las facultades constitucionales que le otorgan a la Cámara Alta la aprobación del tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional y la salida de fuerzas armadas mexicanas fuera del país.

