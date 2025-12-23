Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; agradece a Presidenta ‘continuo respaldo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum junto a la CEO de Citi, Jane Fraser.

La CEO de Citi, Jane Fraser, se reunió con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, en donde expresó su agradecimiento por el respaldo a Citi.

A respecto, Sheinbaum aseguró que la reunión versó respecto a “las buenas perspectivas económicas” de México.

“En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, dijo a través de la red social X.

En tanto, Fraser sostuvo que agradecía el respaldo de la Presidenta, ya que es uno de los mercados más importantes para Citi y en el cual tiene raíces profundas que abarcan más de un siglo.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi. México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo”, señaló en un breve comunicado.

Asimismo, comentó que Citi continúa profundamente comprometido con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país.

“Valoramos el liderazgo de la Presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Jane Fraser.

Jane Fraser informó sobre la reunión a través de LinkedIn. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Quién es Jane Fraser?

Jane Fraser es una destacada economista y ejecutiva bancaria escocesa, nació el 13 de julio de 1967 en Saint Andrews, Reino Unido. Actualmente tiene 58 años de edad.

Asistió a Girton College en la Universidad de Cambridge y a la Escuela de negocios Harvard; al comienzo de su carrera fue analista de fusiones en el banco estadounidense Goldman Sachs.

En el 2014 estuvo en la lista de Fortune de las “51 mujeres más poderosas en los negocios”, en 2015 y 2016 la nombraron como “Mujer # 1 a vigilar” diario financiero American Banker.

En el 2019, tomó el cargo de presidenta de Citigroup y directora ejecutiva de Banca de Consumo.

