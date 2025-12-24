Pide homologar certificado para ambulancias aéreas

Labores de búsqueda en las costas de Texas, el pasado martes, tras el accidente.

Independientemente de las investigaciones a raíz del accidente de un avión de la Armada de México en Texas, Estados Unidos, se debe atender cuestiones de inspecciones aéreas y certificaciones, que además deben homolgarse en el ámbito civil y castrense, para garantizar que operen en condiciones de seguridad.

En entrevista en el programa Al Mediodía con Solórzano Fernando Gómez, analista del sector aéreo, destacó la importancia de evaluar el estado general de las aeronaves utilizadas en misiones de apoyo médico y emergencia.

“Tiene que haber una revisión por parte de todos los aeronaves que transitan en las ciudades de México, sobre todo las comerciales, que tienen un déficit de inspectores aéreos para certificar que están correctamente operando. Estas certificaciones son constantes y también se certifican la capacidad de los tripulantes, es decir, pilotos. Pero también tiene que extenderse esta normatividad a los mandos militares, en este caso, de la Secretaría de Marina”, aseguró.

Gómez subrayó que uno de los puntos clave será la revisión del mantenimiento de la aeronave, especialmente en el caso de unidades con varios años de antigüedad, aunque aclaró que ello no implica una causa directa del accidente. Reiteró que no se debe especular si se trató de una falla mecánica o un error humano hasta que concluyan los peritajes oficiales.

El dato: El especialista sostuvo que las autoridades deberán continuar con el acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como con la coordinación consular.

Señaló que será necesario esperar el análisis de las autoridades de Estados Unidos y México en torno a la caja negra del avión que de Secretaría de Marina que se desplomó el martes en Galveston, cuando realizaba el traslado médico de un paciente pediátrico con quemaduras, el cual derivó en la muerte de seis personas.

El especialista explicó que este dispositivo —de color naranja, para facilitar su localización— almacena las conversaciones en cabina, las comunicaciones con la torre de control y los datos técnicos del vuelo, información que será fundamental para determinar las circunstancias en las que ocurrió el desplome.

Señaló que este tipo de investigaciones deben realizarse sin adelantar conclusiones, ya que los resultados dependen del estudio técnico que lleven a cabo las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, en coordinación con las mexicanas.

Detalló que, al tratarse de un accidente ocurrido en EU, la investigación estará a cargo de organismos independientes de ese país, como la autoridad aeronáutica federal, la cual regula y, de manera separada, investiga los incidentes aéreos.