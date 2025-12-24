Reasignan 7 mil mdp para ciencia en 2026

PARA EL PRÓXIMO año, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) recibirá un incremento presupuestal que hará llegar sus recursos por arriba de los 44 mil millones de pesos.

Al abordar los proyectos para el desarrollo tecnológico en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el presupuesto que se le aprobó a la dependencia recién creada en su administración fue limitado, por lo que se le sumarán siete mil millones de pesos.

“La Secretaría de Ciencia va a tener un incremento de siete mil millones de pesos en su presupuesto, porque quedó muy limitada, por la elaboración del presupuesto quedó limitada; entonces va a tener un aumento muy importante y todos los proyectos estratégicos. Estamos trabajando en todo lo que llamamos el Plan México, país innovador. Es lo que ya presentamos aquí de la supercomputadora y otras acciones que vamos a desarrollar”, dijo.

Para 2026, el Congreso le avaló 37 mil 360 millones 832 mil pesos, de manera que con los siete mil que se le sumarán contará con un presupuesto de 44 mil 360 millones.

Agregó que dicho incremento tendrá como objetivo promover más el desarrollo científico y tecnológico y que los recursos adicionales vendrán “un poquito de distintos lugares”.

En otro rubro, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que ya está cerca la adquisición de la vacuna contra el virus sincitial. Comentó que ya se obtuvo la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ahora sólo faltan las valoraciones para determinar los tiempos de su aplicación.

“Cofepris ha autorizado la vacuna sincitial respiratoria. Estamos en el proceso de adquirirla ya y nada más habrá que precisar bajo qué situación se indica esa vacuna en particular”, expuso.