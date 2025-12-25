Dan prisión preventiva a presunto miembro de la Secta Lev Tahor.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Yoel “N” presunto miembro de la Secta Lev Tahor, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas, bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

Según las autoridades durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez federal diera por cumplimentada la orden de aprehensión en contra del imputado.

No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando se defina su situación jurídica.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2949 del 25 de diciembre del 2025

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Yoel “N” presuntamente forma parte de una secta ultraortodoxa, la cual estaría involucrada en la sustracción de menores de edad de sus lugares de origen para obligarlos a contraer matrimonios con adultos pertenecientes a la misma agrupación.

#FGR obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Yoel “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas (hipótesis de matrimonios forzados). De acuerdo con las investigaciones, posiblemente forma parte de una… pic.twitter.com/6o8OY4XtWW — FGR México (@FGRMexico) December 25, 2025

La orden de aprehensión fue cumplimentada en el estado de Chiapas, como resultado de un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La Fiscalía recordó que, conforme a la ley, la persona imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR