Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, líder de ‘Los Chapitos’.

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Mario “N” y Mario Alberto “N”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de “Los Chapitos”.

Ambos recibieron dicha medida cautelar después de que su defensa solicitó más tiempo para reunir elementos de prueba a su favor; sin embargo, de Mario “N” y Mario Alberto “N” permanecerán recluidos en el penal federal de Puente Grande.

El suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron detenidos el pasado 23 de diciembre tras un operativo coordinado en Zapopan, Jalisco. Durante su detención se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo.

En este sentido, los dos sujetos fueron acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La defensa de los familiares del líder de “Los Chapitos” tendrá al menos 144 horas para reunir las pruebas para la siguiente audiencia, en la que se definirá su vinculación a proceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR