Emergencias médicas aumentan 20% en diciembre por accidentes e intoxicaciones: Especialistas

Durante la temporada decembrina, hospitales y servicios de emergencia registran un incremento del 20% en la atención de emergencias médicas, un repunte que año con año refleja los riesgos asociados a las celebraciones propias de este mes.

La mayoría de los incidentes está relacionada con accidentes dentro del hogar, como caídas, cortaduras y quemaduras derivadas de la manipulación de objetos calientes, velas y artículos pirotécnicos.

De manera paralela, las intoxicaciones alimentarias presentan un aumento cercano al 10% durante este periodo. De acuerdo con el grupo hospitalario MAC, estos casos suelen originarse por una inadecuada preparación y conservación de los alimentos, así como por el consumo simultáneo de platillos abundantes con bebidas alcohólicas, lo que puede provocar malestar gastrointestinal, deshidratación u otros cuadros de mayor gravedad.

Personal médico afuera del Hospital General de Tláhuac en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este comportamiento no es aislado. Datos del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA) señalan que diciembre se encuentra entre los meses con mayor incidencia de accidentes en el país, particularmente por quemaduras y accidentes domésticos que se incrementan con las reuniones familiares y el uso de pirotecnia, lo que subraya la importancia de reforzar las medidas preventivas.

“Las festividades deben disfrutarse, pero también requieren atención y responsabilidad. La mayoría de los accidentes que se presentan en esta temporada pueden prevenirse”, señaló la Doctora Vania Fernanda Narváez, Gerente Médico Corporativo de Urgencias y Quirófanos de Hospitales MAC.

“En medicina, el tiempo es oro; los primeros minutos en una emergencia pueden marcar la diferencia. Por eso insistimos en no minimizar síntomas y acudir de inmediato por atención médica”, añadió la especialista.

Ante cualquier emergencia, la galena, recomendó mantener la calma, comunicarse de inmediato con los servicios de urgencias y proporcionar información clara sobre la situación y la ubicación. Cuando la condición del paciente lo amerite, es fundamental trasladarlo sin demora al hospital más cercano.

“La prevención no solo reduce accidentes; también permite identificar a tiempo signos clínicos que pueden agravarse rápidamente en esta temporada. Reconocer un cambio en el estado de salud y actuar de inmediato puede salvar vidas”, puntualizó Narvaez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL