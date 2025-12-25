Tatiana Clouthier envía felicitaciones a mexicanos en el extranjero

Tatiana Clouthier Carrillo titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), hizo llegar un mensaje a los mexicanos en el exterior del país, deseándoles felices fiestas.

“Este es de los momentos más lindos para reencontrarnos con las seres queridos, para hacer la paz interior y empezar a pensar en muchas cosas que normalmente el ruido nos aleja. Ojalá que esta Navidad puedas disfrutarla con tus seres queridos y si no es así por lo menos en los recuerdos encuentres un momento de regocijo, de alegría”, dijo la titular del IMME.

Agregó: “Y que como dicen y en la creencia de cada uno este momento tan especial haga renacer lo mejor alrededor tuyo y que sobre todo tengamos cariño y amor y sobre todo salud. Feliz Navidad.”

La extitular de la Secretaría de Economía en el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador compartió un video en el que se ve de fondo su árbol navideño, y fue compartido en grupos de migrantes en diferentes partes de Estados Unidos.

Actualmente Clouthier, dentro del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, esta de cerca con la comunidad migrante y recientemente explicó que el instituto que preside tiene como objetivo, “revalorizar el fenómeno migratorio del trato de no mexicanos y mexicanas, facilitar la creación de espacios de reunión en la comunicación con comunidades que viven en el exterior y hacer un enlace con la coordinación de los representantes de México en el exterior.”

Señaló que se trata de trabajar de la mano con los gobiernos municipales, estatales, con instituciones y organizaciones en todos los niveles para poder trabajar en la prevención, atención y apoyo a las comunidades de mexicanos y mexicanas en el exterior.

“Implementar los programas y proyectos que se tienen en el instituto, a partir de los derechos que tenemos como mexicanos, no importa dónde vivamos, y hacer foros, conferencias, encuentros, entre otras de las actividades”, acotó.

