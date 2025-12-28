Mario Delgado responde a Marx Arriaga: NEM defiende educación pública gratuita y laica

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, defendió la conducción del sistema educativo nacional y el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), luego de las críticas públicas lanzadas por Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la propia dependencia.

A través de un posicionamiento oficial, Delgado aseguró que la NEM garantiza el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación y reafirma la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional, al tiempo que coloca al centro el derecho social de niñas, niños y jóvenes a una formación integral con enfoque humanista y científico.

El titular de la SEP rechazó las acusaciones de una supuesta privatización encubierta del sistema educativo y subrayó que la política actual fortalece la educación pública y combate las desigualdades, mediante programas que buscan la permanencia escolar y la mejora de las condiciones de enseñanza en todo el país.

Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP ı Foto: Cuartoscuro

Entre los avances de la actual administración, Delgado destacó la impresión y distribución de más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos, alineados a los principios de la NEM, así como materiales en diversas lenguas indígenas. También mencionó los programas prioritarios de apoyo económico y de mejora de infraestructura educativa, que benefician a millones de estudiantes en todos los niveles.

La postura del secretario se dio luego de que Arriaga acusara a la SEP de alejarse de los principios originales de la transformación educativa y convocara a la conformación de comités para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo —según sus declaraciones— de frenar intereses que buscarían debilitar la educación pública.

En respuesta, la SEP sostuvo que no existe ningún proceso de privatización, y que la NEM se mantiene como un proyecto que prioriza la equidad, la inclusión, el pensamiento crítico y la participación comunitaria, en coordinación con maestras, maestros y autoridades educativas estatales.

El conflicto interno ha generado reacciones en el ámbito político, donde sectores de oposición han cuestionado el llamado de Arriaga y han advertido sobre el riesgo de politizar la educación pública, mientras que la SEP reiteró su respaldo institucional al modelo educativo vigente.

El intercambio de posturas evidencia un debate abierto sobre la aplicación y el futuro de la Nueva Escuela Mexicana, así como sobre la conducción interna de la política educativa en el país.

#SEPInforma🗞️ | La #NuevaEscuelaMexicana, impulsada por la presidenta @Claudiashein, fortalece la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional y orienta la acción pública para garantizar condiciones de equidad, justicia social y bienestar para las y los estudiantes en… pic.twitter.com/cqUTblz2FM — SEP México (@SEP_mx) December 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT