Parque Lago de Texcoco ha impactado positivamente al oriente de Edomex y CDMX: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Parque Ecológico Lago de Texcoco, inaugurado en 2024, ha impactado positivamente en las comunidades del oriente del Estado y la Ciudad de México, y celebró que se haya tomado la decisión de completar este proyecto en lugar de un aeropuerto que, aseguró, iba a ser “inviable”.

A través de un mensaje en video publicado en sus redes sociales, la mandataria federal mostró un recorrido que hizo por las instalaciones y campos del Parque Ecológico Lago de Texcoco, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y autoridades federales y estatales.

Claudia Sheinbaum celebra que Parque es un espacio para la recreación y el deporte. ı Foto: Presidencia

En el video, la presidenta muestra las áreas que conforman el Parque, entre campos deportivos, un gimnasio y otros espacios recreativos. Aseguró que estos, al promover el deporte, “ayudan mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México y de la Ciudad de México”.

En el mismo sentido, la mandataria federal celebró que se tomara la decisión de construir este parque en lugar de un aeropuerto, plan que había sido elaborado en las dos décadas anteriores pero que fue descartado por estudios ambientales que advirtieron su inviabilidad.

Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable. pic.twitter.com/yQPmuKKM7n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

Remarcó que, de haberse construido, este aeropuerto hubiera enfrentado múltiples problemas de funcionamiento, y hubiera privado la oportunidad de aprovechar el espacio para la recreación, como, dijo, ahora ocurre.

“En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y haber construido aquí un Aeropuerto que se iba a hundir e iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque, que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México y de la Ciudad de México”, explicó la mandataria federal.

Sheinbaum invita a todos a recorrer instalaciones y actividades del Parque de Texcoco. ı Foto: Presidencia

Así, la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía a conocer las actividades y recorrer el parque que describió como un “hermosísimo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos”.

Finalmente, explicó que en enero se abrirán nuevas inscripciones para los equipos deportivos que quieran utilizar sus instalaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am