Juez electo amaga a una mujer con un arma de fuego

Jonathan Yong Mendoza agrede a una mujer y la intimida con arma de fuego, en hechos captados en la calle.

Un video difundido en redes sociales se exhibe a un juez electo en la pasada votación judicial mientras agrede y amenaza con un arma de fuego a una mujer, hechos que han generado indignación pública y llamados a que se investigue.

En las imágenes se observa a un hombre que discute con una mujer que se encuentra en el suelo, mientras él sostiene un arma y le profiere amenazas. La mujer suplica que no le haga daño, mientras las personas que presencian la escena intentan intervenir para calmar la situación.

El Tip: En febrero de 2021, Santiago Nieto, extitular de la UIF, congeló las cuentas de 79 personas vinculadas con la mafia rumana, entre ellas las de Yong Mendoza y su padre.

De acuerdo con la información que acompaña al video, los hechos habrían ocurrido el 23 de diciembre en el fraccionamiento Residencial Palmaris, en Cancún y fueron captados por los vecinos. Durante el altercado, el presunto agresor también habría encarado a personal de seguridad privada que acudió tras recibir un reporte por una discusión violenta.

TE RECOMENDAMOS: Abre carpeta por descarrilamiento CSP ordena atención personal a familias de víctimas

Según la información que circuló en redes sociales, el hombre que aparece en el video es José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de control penal de Quintana Roo, electo en las votaciones del Poder Judicial (PJ) de junio pasado. No obstante, hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme su identidad ni su situación jurídica.

El ahora impartidor de justicia fue director de la Policía de Cancún y en 2021 fue señalado de estar vinculado con la mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas de turistas y la defraudación a través de cajeros automáticos. Actualmente labora en el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJQROO).

Colectivos de derechos humanos exigen que el caso sea esclarecido y se determinen responsabilidades, al considerar que el comportamiento es incompatible con la función de impartir justicia.

Autoridades judiciales de Quintana Roo no han emitido una postura oficial ni posibles medidas administrativas o legales, mientras el caso cuestiona los mecanismos de evaluación y control de quienes integran el Poder Judicial.