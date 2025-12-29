No hay paciente sin atención tras descarrilamiento de Tren: IMSS-IMSS Bienestar

Los titulares del IMSS y del IMSS Bienestar, Zoé Robledo y Alejandro Svarch, aseguraron que ninguna persona que resultó afectada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico se quedó sin atención.

Robledo Aburto precisó que 33 de los heridos fueron trasladados al Hospital Rural de Matías Romero por su cercanía al sitio del siniestro, hasta ahora 14 ya fueron dados de alta por mejoría, mientras que 4 permanecen recibiendo atención.

Comentó que el resto de pacientes fueron trasladados a otras unidades, como el de Salina Cruz, en donde se concentra la mayor cantidad de heridos con lesiones, golpes, contusiones, fracturas y a los cuales se les someterá a cirugía.

Subrayó que ninguna de las personas hospitalizadas se encuentra en riesgo.

Precisó que entre los lesionados hay una persona originaria de Coatzacoalcos, por lo que se buscará trasladarlo a dicha ciudad.

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, aseguró que se activaron los protocolos de seguridad con inmediatez y se mantienen al pendiente de lo que se requiera hacer.

Comentó que entre los pacientes a cargo de esta institución, hay uno que requirió una neurocirugía la cual ya le fue realizada desde ayer y presenta una buena evolución, por lo que hoy se procederá con una segunda intervención de parte de cirugía plástica.

“Como usted nos ha instruido, estamos también acompañando a las familias, porque sabemos que el impacto humano del accidente es fuerte. Algunas personas perdieron a seres queridos. Seguimos coordinados con el equipo estatal, las instituciones federales hoy presentes. La atención está garantizada, Presidenta, y no vamos a soltar el tema”, dijo.

