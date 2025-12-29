Pensión Bienestar Adultos Mayores: Este es el calendario de pagos de enero 2026

La Pensión Bienestar Adultos Mayores es un apoyo económico que brinda el Gobierno a los adultos mayores y mujeres de 65 años de edad o más, con la finalidad de que puedan tener un respaldo económico.

Recientemente se confirmó que habría un aumento en el monto depositado de la Pensión Bienestar Adultos Mayores para las y los beneficiarios, por lo que este podrá verse reflejado a partir de enero.

El aumento en la Pensión se verá reflejado en el depósito que reciban las y los beneficiarios en enero, por lo que este incremento podrá continuar otorgando un apoyo económico a las y los adultos mayores frente al incremento de costos en algunos insumos.

De acuerdo con la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la Pensión Bienestar Adultos Mayores pasará de 6 mil 200 pesos bimestrales a un estimado entre 6 mil 424 pesos y 6 mil 430 pesos bimestrales.

De 2019 a 2025, la pensión para adultos mayores creció significativamente al pasar de mil 160 a seis mil 200 pesos bimestrales.



Calendario de pagos Pensión Bienestar Adultos Mayores de enero

El calendario de pagos oficial de la Pensión Bienestar Adultos Mayores aún no se ha dado a conocer, pues estos se publican cuando comienza el mes correspondiente al depósito que recibirán las y los beneficiarios bimestralmente.

Pese a esto, podemos tener un calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores tomando en cuenta los calendarios anteriores, por lo que los depósitos podrían ser dispersados de la siguiente manera:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 y jueves 8 de enero : C

Viernes 9 de enero: D, E, y F

Lunes 12 y martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, y K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 y lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, y V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, y Z

El anterior es un calendario de pagos tentativo, lo que quiere decir que las y los beneficiarios deberán esperar a que se de a conocer el calendario de pagos oficial en enero para conocer la fecha exacta en la que podrán disponer de su depósito.

El pago de la pagos Pensión Bienestar Adultos Mayores de enero es el correspondiente al bimestre enero-febrero, y será el primer pago del año 2026 y el primero con el aumento que fue anunciado recientemente.

