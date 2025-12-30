Sheinbaum visita a heridos y pide rigurosa investigación

Tras hacer un llamado a que se realice la investigación para esclarecer el descarrilamiento de cuatro vagones del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dejó 13 muertos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Oaxaca para visitar a los sobrevivientes del siniestro ferroviario, a quienes, anunció, se les dará un apoyo económico de 30 mil pesos.

En el transcurso del lunes, la mandataria viajó a territorio oaxaqueño para visitar a los lesionados internados en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tehuantepec, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar en Salina Cruz.

El Dato: En Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la Presidenta habló con familiares y, junto a funcionarios federales y estatales, coordinó la atención a las personas heridas.

Durante estos recorridos, la Presidenta dio a conocer que se brindarán apoyos económicos a las familias para cubrir traslados o las erogaciones funerarias según corresponda cada caso. Precisó que, después de que se realice la valoración de lo ocurrido, habrá un apoyo adicional.

TE RECOMENDAMOS: Descarrilamiento de tren Embajador de EU expresa sus condolencias

“Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, pero es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días y van a estar los compañeros para que no tengan que hacer ningún gasto, sino que, por lo menos, dentro de esta de situación tan trágica y terrible para muchos de ellos, no tengan que además estar erogando. Es un apoyo inmediato, además, los gastos del traslado y todo el apoyo que requieran los familiares”, enfatizó durante una entrevista a medios presentes en el lugar.

Agregó que el apoyo también contempla la asistencia para realizar traslados hospitalarios según se requiera y comentó que hay personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desplegado en el lugar, así como equipo del Gobierno de Oaxaca.

Previamente, la titular del Ejecutivo federal exigió que el descarrilamiento del Tren Interoceánico sea esclarecido con “mucho rigor” para conocer las circunstancias que provocaron el accidente.

En su conferencia, la mandataria expresó su pésame y brindó un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a quienes resultaron afectados.

Señaló que, a partir de lo sucedido, su Gobierno estableció tres prioridades. La primera es garantizar que las víctimas y sus familiares reciban la atención que requieren. Para ello, dijo que, además de la atención que ya se brinda por parte de instituciones como el IMSS y la Secretaría de Marina (Semar), ella se trasladaría este lunes hasta Oaxaca para hablar con las familias afectadas.

El segundo punto prioritario es el esclarecimiento de lo ocurrido, a cargo de lo cual está la Fiscalía General de la República (FGR) con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“Esclarecer, para ello hay dos instituciones, esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió. Hay dos instituciones: la primera es la Fiscalía General de la República (FGR), también participa la Fiscalía estatal (FGJE), pero ya está la Fiscalía General de la República ahí, haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren; desde el día de ayer se trasladaron. Ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente. Y también, la Agencia Reguladora de Trenes de Pasajeros (sic), más bien de trenes, la Agencia Reguladora de Transporte (sic), que coordina el maestro Andrés Lajous, él tiene por norma que hacer una revisión también”, dijo.

El tercer punto es garantizar la seguridad de las operaciones del tren, para lo cual la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) deberá certificar, junto a la Marina, que todo esté en condiciones óptimas para volver a operar.

“Y como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad en este caso, como en otros, repito, atención a las víctimas y sus familiares. Segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó y el tercero, garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico”, señaló.

El accidente ocurrió el pasado domingo sobre la línea 1 del Tren Interoceánico en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde una de las locomotoras se descarriló, lo que provocó que cuatro vagones también salieran de las vías. El primero, se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo quedó suspendido y los otros dos no registraron daños.

Durante la conferencia, el almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, rindió un informe del accidente vía enlace remoto donde reportó que aún se trabajaba en el rescate de una de las 13 víctimas mortales.

En cuanto a la indagatoria para conocer la causa del descarrilamiento, informó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), tarea en la cual participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la ARTF para realizar la evaluación técnica de los hechos.

Tras señalar que la caja negra y demás pruebas se encuentran bajo cadena de custodia, la mandataria subrayó que la revisión del registrador electrónico permitirá conocer datos sobre la operación del tren como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora.

Se informó que para labores de búsqueda se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron, tareas en las que colaboran bomberos de Matías Romero, Oaxaca.

Al ahondar en el protocolo del tren antes de salir a la ruta, destacó que se atienden metodologías implementadas bajo estándares internacionales y que, con antelación, el operador reportó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas.

El almirante Raymundo Pedro Morales comentó que el Tren Interoceánico cuenta con dos pólizas de seguro contratadas por accidentes, una es para los pasajeros, que cubre su integridad y pertenencias; la segunda es para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía. Al concluir, el funcionario federal expresó el pésame a las personas que perdieron a algún familiar en el siniestro.