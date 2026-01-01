Detectan primer caso de gusano barrenador en Estado de México

La Secretaría del Campo del Estado de México informó que se detectó el primer caso de gusano barrenador, esto en el municipio de Tlatlaya.

De acuerdo con la Dirección de Sanidad, el caso fue detectado en la herida de una cabra, la cual no fue atendida por médicos veterinarios de forma adecuada, el caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).

Autoridades continúan con la búsqueda de otros posibles casos de la plaga mediante trabajos en conjunto, aunque al momento, la alerta activa se mantiene en una fase preventiva.

🚨 ¡Alerta por el #gusanobarrenadordelganado!

Si detectas heridas con larvas en tu ganado, ¡actúa de inmediato!



Reporta cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias. Recuerda que también nos podemos contagiar.#SomosCampo #ElPoderDeServir pic.twitter.com/qD6SjXe9pG — Secretaría del Campo (@CampoEdomex) January 1, 2026

Hasta el momento, se trata de un caso aislado en la región, sin embargo, se mantiene vigilancia debido al clima cálido de la región sur del Estado de México.

Se exhortó a los ganaderos de la región a reportar de inmediato cualquier avistamiento que pueda ser una sospecha de gusano barrenador, además de revisar a los animales de forma constante y manejar de forma adecuada las heridas.

¿Cómo se propaga el gusano barrenador?

Según explica el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), una vez que los huevos eclosionan —lo que ocurre entre 12 y 24 horas después de ser depositados— las larvas penetran en el tejido y se alimentan de la carne viva durante 4 a 8 días días, para luego caer al suelo y completar su ciclo como pupas; finalmente, de 7 a 10 días después emergen como moscas adultas del gusano barrenador.

Ganado ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT