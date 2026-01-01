PRI impulsa reforma para restringir procedimientos plásticos estéticos en adolescentes

Con el objetivo de proteger la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el PRI en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para restringir los procedimientos quirúrgicos estéticos en personas menores de edad.

La propuesta fue presentada por la diputada federal Ana Isabel González González y plantea prohibir este tipo de cirugías, salvo en casos estrictamente reconstructivos.

La iniciativa establece que sólo se permitirán intervenciones derivadas de malformaciones congénitas, traumatismos, quemaduras o condiciones médicas que comprometan la funcionalidad física o el bienestar emocional del paciente. Para ello, será obligatorio contar con un dictamen médico multidisciplinario que avale la necesidad del procedimiento.

Cirugía estética ı Foto: Pexels

Dicho dictamen deberá ser emitido por un cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así como por un médico pediatra o general y un psicólogo clínico infantil. Además, se requerirá el consentimiento informado y por escrito de ambos padres o del tutor legal.

La propuesta también exige que los establecimientos donde se realicen estas cirugías cuenten con licencia sanitaria vigente, estén debidamente registrados ante la autoridad correspondiente y cumplan con protocolos de seguimiento postoperatorio.

González González advirtió que, sin un marco legal claro, los menores pueden ser vulnerables a presiones comerciales que priorizan el lucro sobre su bienestar. Subrayó que los procedimientos estéticos en adolescentes implican riesgos médicos importantes, ya que el cuerpo aún se encuentra en proceso de desarrollo.

Asimismo, recordó que la falta de datos actualizados sobre cirugías estéticas en jóvenes dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas públicas efectivas. La iniciativa, concluyó, busca garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia mediante decisiones médicas responsables, éticas y plenamente justificadas.

Cirugía en imagen de archivo ı Foto: Especial

