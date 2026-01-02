Sheinbaum confirma cambios en Cofepris; Víctor Hugo Borja asume dirección

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el cambio en la dirección de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que ahora será asumida formalmente por Víctor Hugo Borja.

De esta manera, Víctor Hugo Borja asumirá la titularidad del organismo responsable en la adquisición de medicamentos, y de la que anteriormente estuvo a cargo Armida Zúñiga.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que a la llegada de Alejandro Svarch a la administración federal, se realizó una revisión profunda tras encontrarse prácticas de corrupción en sus tareas.

“Cofepris es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos, en fin, como ustedes saben durante un periodo muy largo hubo, incluso estaba tercerizada su aprobación. Después el presidente López Obrador, cuando llegó Alejandro Svarch a la Cofepris, hicieron una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí. Se mejoró muchísimo. Ahora hemos hecho distintos procesos de disminución de tiempos, también porque así como no queremos nada de corrupción, también tiene que ser una institución eficiente que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la decisión fue tomada por el secretario de Salud, David Kershenobich, por ver necesarios cambios para mejorar la operación.

Sobre Borja, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardocomentó que ya ha estado involucrado con el sector salud, al haber laborado en el IMSS durante varios años.

“El doctor Kershenobich consideró que era mejor hacer un cambio y el doctor Víctor Hugo Borja, él estuvo en el IMSS mucho tiempo, creo que ya está jubilado del IMSS, entonces decidió nombrarlo a él como director de Cofepris”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

