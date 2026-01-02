Van 816 réplicas del sismo magnitud 6.5 de este viernes; la más fuerte, de 4.7

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, al corte de las 17:00 horas de este viernes, suman 816 réplicas del sismo magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, registrado en la mañana, el cual dejó al menos dos personas muertas.

A través de una publicación en redes sociales, el Sismológico Nacional informó que, de las 816 réplicas registradas al citado corte, la más fuerte ha sido de magnitud 4.7.

Hasta las 17:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 816 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

“Hasta las 17:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 816 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7”, escribió el Sismológico en la red social X.

TE RECOMENDAMOS: Lo designa Ernestina Godoy Ulises Lara es designado fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR

Al cierre de esta nota, el movimiento telúrico más reciente de magnitud mayor a 4.0 registrado por el SSN ocurrió a las 17:06 horas, fue magnitud 4.0 y se ubicó 20 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 17:06:45 Lat 16.66 Lon -99.52 Pf 7 km pic.twitter.com/dAvCUX2KqT — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

El sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes fue perceptible en Guerrero y estados aledaños, pero también en la Ciudad de México.

En la capital mexicana se activó la alerta sísmica, se registraron daños estructurales leves y el fallecimiento de una persona, en la alcaldía Benito Juárez, que perdió la vida al caer mientras intentaba desalojar el edificio en donde se encontraba.

Incluso, la Conferencia del Pueblo que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ofrece cada mañana desde Palacio Nacional, fue interrumpida por el movimiento telúrico.

Horas después, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que una segunda persona falleció por este incidente, esta vez en la comunidad de Las Minas, en el municipio guerrerense de San Marcos, a causa del colapso de una vivienda.

Salgado Pineda detalló que se identificó a personas que sufrieron heridas menores a causa de la caída de pedazos de estructuras de construcciones, pero que todas se encontraban estables y recibiendo atención médica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am