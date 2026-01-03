Claudia Sheinbaum supervisa Polo de Desarrollo PODECOBI en Huamantla, Tlaxcala

Siete empresas nacionales e internacionales consolidan inversiones en el estado de Tlaxcala.

En su primera gira de trabajo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), ubicado en Huamantla, Tlaxcala, el cual ocupa un espacio de más de 50 hectáreas y ya cuenta con inversión de siete empresas nacionales e internacionales.

“Estamos aquí en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con Lorena Cuéllar en Tlaxcala. Es un modelo muy eficiente de la gobernadora para atraer inversiones privadas; este Polo muestra más de 50 hectáreas y siete empresas con capitales listos”, informó en entrevista con medios de comunicación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recorre el complejo industrial PODECOBI en Huamantla, acompañada de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar. ı Foto: Presidencia

La primera mandataria puntualizó que este Polo de Desarrollo —el cual representa una inversión de 540 millones de dólares (mdd) y la generación de hasta 6 mil empleos— refleja el interés y confianza en México. Además, señaló que dicho proyecto es un trabajo coordinado con la Secretaría de Economía.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, expuso que el objetivo es la culminación del PODECOBI de Huamantla a finales de febrero.

Durante su recorrido, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Economía del Estado de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, así como del secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

