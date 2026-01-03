Crece 13.6% turismo extranjero a México y esperan romper récord

A octubre de 2025, México registró un incremento de 13.6 por ciento en la llegada de visitantes y se espera cerrar el año con indicadores superiores al promedio global, con la llegada al país de turistas internacionales.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, expuso durante la conferencia de prensa que entre enero y octubre del año pasado se recibieron 79.3 millones de visitantes, que fue 9.3 más respecto al mismo periodo de 2024; además, 5.8 por ciento más turistas, al registrar 38.4 llegadas.

El Dato: La inversión extranjera directa aumentó en 40.3 por ciento al tercer trimestre de 2025, cuando el turismo dejó una derrama económica de 787.6 millones de dólares.

Tras recordar que una de las metas planteadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para este 2025 fue la de convertir a México en el quinto país más visitado en el mundo, comentó que la estimación para el cierre del año es registrar 3 millones de turistas internacionales más que 2024, lo que significaría un aumento de 6.6 por ciento.

Esto superaría el crecimiento de entre 4.0 y 5.0 por ciento estimado por la ONU Turismo para el mundo en dicho año.

En otros indicadores, la secretaria destacó que los mercados principales de emisores para el país son Canadá, con 11.4 por ciento; Italia, con 14.8 por ciento; China, con 10.6 por ciento; Corea, con 11 por ciento; no obstante, Estados Unidos es el principal emisor con 67.3 por ciento de los indicadores globales.

2.3 por ciento aumentaron los vuelos dentro y fuera de México

La inversión extranjera directa turística, al tercer trimestre, llegó a los 787.6 millones de dólares, lo que representó 40.3 por ciento de crecimiento al comparar con el mismo periodo del año anterior; destacó la inversión en departamentos, casas, servicios de hotelería y otras experiencias en hospedaje.

La funcionaria extendió un reconocimiento a la labor que realizan las autoridades estatales para ofrecer experiencias a quienes visitan distintos puntos del país, como lo fue el espectáculo de fin de año en Acapulco, Guerrero.

En cuanto a la generación de empleos, se alcanzaron 5 millones, es decir, 1.8 por ciento más que en 2024; esto también se observa como que una de cada diez personas se emplean en este sector. Adelantó que durante noviembre de 2025 se observó un incremento del 4.9 por ciento en el número de trabajadores asegurados en el turismo.

Para este año, detalló que la programación de vuelos y asientos de noviembre del 2025 a marzo del 2026 también tuvo un incremento, al tenerse programados 14 millones de asientos, lo que representa 2.05% más que este mismo periodo que el año anterior.

“La industria aérea repunta, las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México atendieron a 110 millones 717 mil 501 pasajeros, lo que significa un 2.3% más que el 2024. Decirles que durante todo este año se aperturaron 111 nuevas rutas, 67 internacionales y 44 nacionales”, dijo.

Aunado a esto, en la presente temporada vacacional, del 20 de diciembre al 11 de enero, se observó 7.5 por ciento más turistas nacionales como extranjeros.

En el marco de la primera conferencia del año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el país inicia el 2026 con cinco buenas noticias en materia económica, y aprovechó para resaltar, al arranque de su conferencia, que México se ha posicionado como el segundo país con menos desempleo a nivel mundial.

También comentó que el peso registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde 2009 y la Bolsa Institucional de Valores, desde que abrió en 2018; como parte de esta información, destacó lo dado a conocer previamente por la secretaria de Turismo.