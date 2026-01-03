Sismo de 6.5º deja 2 muertos, más de 360 casas dañadas, miedo y confusión

Un árbol cayó sobre un auto estacionado y cables de luz, en la colonia Portales.

El segundo día del año despertó a miles de mexicanos con un gran susto, luego de que un sismo de magnitud 6.5 grados en la escala de Richter sacudió al país antes de las ocho de la mañana, cobrando la vida de dos personas, además de dejar daños materiales moderados en la capital del país y en viviendas del estado de Guerrero, donde también se reportaron derrumbes.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que el movimiento telúrico, registrado a las 07:58 horas, tuvo su epicentro a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de cinco kilómetros. Hasta las 22:00 horas, se habían registrado mil 71 réplicas, la mayor con una intensidad de 4.7 grados Richter.

El Dato: Vecinos de la colonia Buenos Aires, en la CDMX, bloquearon anoche avenida Doctor Vértiz, en su cruce con Viaducto, por falta de suministro eléctrico, el cual ya se restableció.

De acuerdo con un monitoreo de la UNAM, el temblor se percibió en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato.

En la capital del país, un hombre de 67 años falleció a consecuencia de un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída de las escaleras mientras evacuaba un edificio de departamentos en la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.

Vivienda afectada en San Marcos, Guerrero, donde fue el epicentro. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el impacto en la CDMX fue menor, con afectaciones limitadas y sin daños graves en infraestructura estratégica, aunque sí se registraron incidentes que pusieron a prueba los protocolos de emergencia.

Según las autoridades locales, se atendieron 13 crisis nerviosas entre la población, sin que requirieran traslado hospitalario. La principal afectación se registró en el servicio de energía eléctrica, con la falla de 44 transformadores en varias colonias, que fueron atendidas por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Uno de estos transformadores provocó un incendio en un inmueble de la calle Artículo 123, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, que fue sofocado por Bomberos sin que se reportaran afectados.

Salvador Guerrero, titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informó que se recibieron 130 llamadas en las que se registraron 29 reportes de agrietamientos de infraestructura, entre otros incidentes.

De manera preventiva, las autoridades inspeccionaron de manera preventiva 34 edificios y dos casas habitación. También se realizó el levantamiento de cédulas post-sísmicas en 99 inmuebles que solicitaron revisión al 911.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó además la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias de la capital.

En la alcaldía Benito Juárez se reportó la caída de un árbol sobre un auto, afectando cableado eléctrico y fibra óptica.

Peritos levantan el cuerpo de un adulto mayor en la CDMX, ayer. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

El transporte público en la capital no sufrió afectaciones. El Metro, Metrobús, Cablebús y Tren Ligero suspendieron temporalmente sus operaciones y reanudaron la circulación poco después.

En tanto, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reportaron daños menores en acabados (vidrios rotos y caída de plafones), sin afectación a la operación ni a los usuarios.

La alerta sísmica fue difundida a través de los altavoces del C5 instalados en toda la ciudad, que, de acuerdo con las autoridades, registró una efectividad del 98 por ciento, en tanto que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que el alertamiento a través de telefonía móvil fue emitido en el 95 por ciento de las antenas a nivel nacional.

MAYOR AFECTACIÓN. Por otro lado, autoridades del municipio de San Marcos, en la región de Costa Chica de Guerrero, reportaron el fallecimiento de una mujer de 50 años en la comunidad de Las Minas, después de que parte del techo de su vivienda le cayó encima mientras estaba cocinando el desayuno.

En esta zona se reportaron derrumbes menores en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, entre Acapulco y San Marcos, cerca del poblado de La Caridad.

Cuatro personas resultaron lesionadas en otros puntos de ese municipio y, de forma preliminar se informó de más de 360 viviendas de adobe y cemento con diferentes tipos de daño.

El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, señaló que además del estallido de un transformador “se está revisando una de las dos torres de la catedral de Santa María de la Asunción; además de la caída de una barda”, mientras que Protección Civil estatal informó del desgajamiento de un cerro en las inmediaciones del poblado de Azinyahualco.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal informó que fueron atendidos diversos reportes de fugas de gas LP, derrumbes, caídas de árboles y postes, además de bardas colapsadas.

Los derrumbes de tierra y rocas se dieron en la avenida Escénica, en Sinfonía del Mar, ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, y en la calzada Pie de la Cuesta. También se tiene el reporte de daños en cristales, plafones y acabados en diferentes inmuebles.

Asimismo, un sector de la avenida Escénica fue cerrado a la circulación vehicular, entre las colonias Joyas de Brisamar e Icacos, para atender el reporte de una fuga de gas en una plaza comercial del área.

En el municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro de Guerrero, se presentó un derrumbe de tierra y rocas en la carretera Tierra Colorada- Carrizal.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que fueron atendidas al 100 por ciento las afectaciones en tramos carreteros de Guerrero para dar paso, aunque continúan trabajos complementarios de reforzamiento de estructuras y obras de drenaje.

Además, la AFAC reportó que en el Aeropuerto Internacional de Acapulco se registraron daños menores en el edificio terminal comercial (vidrios rotos) y en la torre de control (caída de plafón), sin que afectaran a los usuarios o al personal.

En Guerrero, 16 municipios registraron afectaciones: Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal, Malinaltepec, Ometepec, Juan R. Escudero, Chilpancingo, Eduardo Neri, Chilapa, Tixtla, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán.

Ante esto, mil 83 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional fueron desplegados en Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca, donde aplicaron el Plan DN-III-E en su fase de atención y se instaló un puesto de mando en el municipio de San Marcos, mientras que la Secretaría de Marina desplegó en ese municipio tres Brigadas de Respuesta a Emergencias, cada una con 30 elementos, y aplicó el Plan Marina.

En lo que se refiere a la red hospitalaria, el IMSS Bienestar reportó 33 unidades médicas con afectaciones leves, como la caída de plafones en el Hospital La Raza, y dos con daños moderados.

El ISSSTE reportó que seis unidades médicas en Guerrero registran daños no estructurales, como las clínicas de Ometepec y Chilpancingo, por lo que los pacientes tuvieron que ser reubicados en otros hospitales o clínicas. En tanto, en Morelos se reportó una unidad con daños menores, en Puebla dos, en Oaxaca una, Edomex dos y en la CDMX 10.

En Oaxaca, aunque se reportó que se sintió fuerte el movimiento, no se reportaron afectaciones a la población, infraestructura ni servicios básicos.