Noroña agrede a ciudadano que lo cuestionó por estar de viaje en Roma | VIDEO

El senador Gerardo Fernández Noroña agredió a una persona que lo cuestionó en Roma, Italia, por estar de vacaciones en el país europeo, ante lo cual el morenista respondió con gritos y con un golpe directo a su teléfono celular.

A través de redes sociales, un usuario de nombre Roberto Quijano publicó un video que atestigua una interacción que tuvo con el senador al exterior de un centro comercial en Roma, Italia.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El usuario denunció que fue agredido por Fernández Noroña y su esposa, hechos que quedaron captados en el video. Además, cuestionó que el legislador estuviera de visita en el centro comercial Rinascente, conocido por su perfil exclusivo y de lujo.

En la grabación se aprecia cómo la persona que grabó el video se acerca a Noroña y lo saluda. El legislador responde el saludo con amabilidad, pero, tan pronto se da cuenta de que está siendo grabado, cambia el tono de su conversación.

En ese momento, Noroña le alza la voz a quien graba el video y le dice: “¿Crees que aquí eres el único que tiene derecho a estar aquí en Roma? No, mi amigo…”.

Al mismo tiempo, una mujer, presumiblemente la esposa del senador, grita unas palabras que no se alcanzan a distinguir, solo para que, inmediatamente después, Noroña suelte un golpe al celular de quien estaba grabando .

“¡Aquí está! ¡Aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña! Defiende a Maduro y está aquí en Roma mientras el país está en crisis, es un corrupto”, grita la persona, mientras se ve cómo el senador lo señala e intenta confrontarlo.

Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro. pic.twitter.com/BIWVfAN7yf — Roberto Quijano (@RobertoQuijanoL) January 4, 2026

La persona acusa a Noroña de defender a Nicolás Maduro, quien el sábado fue capturado por autoridades estadounidenses y puesto a disposición de la corte de Nueva York. En respuesta, Fernández Noroña expresa: “Claro, claro que pido la liberación de Maduro”, se escucha en el video.

Roberto Quijano, el usuario, compartió el video con el mensaje: “Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro”.

La visita de Fernández Noroña a Roma continúa una serie de controversias sobre militantes de Morena llevando a cabo viajes o actividades de lujo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am