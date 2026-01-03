Noroña exige la liberación de Maduro y denuncia ‘agresión militar’ en contra Venezuela

El senador Gerardo Fernández Noroña exigió la presentación con vida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de denunciar que entre la medianoche del 2 de enero de 2026 y la madrugada del 3 de enero el país sudamericano fue objeto de una “gravísima agresión militar”.

De acuerdo con su declaración, se trató de una intervención militar en toda regla, ocurrida durante las primeras horas del año en curso.

El legislador señaló que hasta el momento no se conoce el número de civiles asesinados como consecuencia de estos hechos y afirmó que las víctimas han sido catalogadas como “daños colaterales”.

Fernández Noroña sostuvo que el propio presidente de Estados Unidos anunció públicamente que el presidente Nicolás Maduro y su esposa se encuentran detenidos. Ante ello, calificó dicha acción como una detención ilegal y subrayó la gravedad de que un jefe de Estado sea privado de su libertad bajo estas circunstancias.

El senador afirmó que se trata de una agresión unilateral y de un rompimiento del marco legal existente en el mundo.

Señaló que estas acciones representan un retroceso histórico, al pretender reinstalar en pleno siglo XXI prácticas como las intervenciones militares, los golpes de Estado y el derrocamiento de gobiernos que, dijo, han sido legítimamente constituidos y elegidos por sus pueblos.

El legislador consideró inaceptable este tipo de acciones y advirtió que constituyen una amenaza para la denominada “patria grande”. En ese contexto, afirmó que el propio gobierno de Estados Unidos ha planteado la posibilidad de intervenir en otros países, como Colombia, e incluso en México, lo cual calificó como condenable, inaceptable y de extrema gravedad.

Fernández Noroña subrayó que estos hechos vulneran la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, reiteró su exigencia de que el presidente Nicolás Maduro y su esposa sean presentados con vida y liberados de manera inmediata.

Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos del mundo para que se manifiesten con contundencia y repudien lo que calificó como una acción ilegal y unilateral en contra del pueblo venezolano, al considerar que este tipo de hechos rompe con el orden legal internacional vigente.

MSL